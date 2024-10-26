Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý, điều hành và vận hành phòng Thu hồi nợ Xây dựng hệ thống vận hành của phòng Thu hồi nợ bao gồm: các quy định, quy trình làm việc, các chính sách thực hiện công việc, ... nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng của công công tác Thu hồi nợ Tham mưu, tư vấn Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan về công tác xử lý và thu hồi nợ, ngăn chặn nợ xấu. Đào tạo, hướng dẫn nhân viên trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lập kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả của phòng Thu hồi nợ. Quản lý kết quả thực tế của phòng Thu hồi nợ. Giám sát thực hiện, đề xuất các biện pháp phòng tránh các khoản tín dụng của công ty. Tổng hợp và lập các loại báo cáo và báo cáo cấp trên trực thuộc. Các công việc khác theo sự chỉ đạo và phân công của quản lý trực tiếp và Tổng giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng (Ưu tiên các ngành Luật, tài chính, Quản trị kinh doanh, Luật,...) Có kinh nghiệm từ 3 năm vị trí xử lý nợ, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý nhóm. Ưu tiên ứng viên xuất thân từ ngành công an. Kỹ năng quản lý tốt, cân bằng nhân sự trong phòng. Có kinh nghiệm xử lý công tác thu hồi nợ trực tiếp, xử lý nợ xấu. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 20,000,000 - 30,000,000 + thưởng thu hồi và các phụ cấp khác (Thu nhập 25,000,000 - 40,000,000/tháng) (có thể thoả thuận thêm tuỳ theo năng lực) Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, ... Sau khi lên chính thức được sử dụng thẻ tín dụng theo định mức được công ty cung cấp và chi trả. Được tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, gala dinner, annual trips, barbecues, ... Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: nghỉ phép, BHXH,... Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tài chính của Công ty. Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty. Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

