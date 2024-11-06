Tuyển Thu hồi nợ SHB Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Thu hồi nợ SHB Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

SHB Finance
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
SHB Finance

Thu hồi nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu hồi nợ Tại SHB Finance

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 10

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Gọi điện ra cho khách hàng dựa trên thông tin có sẵn, hỗ trợ khách hàng thanh toán khoản vay đúng hạn.
Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình, khả năng trả khoản vay của từng khách hàng theo quy định, quy trình nhắc khoản vay.
Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, báo cáo nhiệm vụ được giao cho cấp quản lý
Nhóm nợ B2 (Trễ hạn từ 31-60 ngày)

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:
Không có nợ xấu, nợ chú ý tại thời điểm ứng tuyển
Kinh nghiệm:
Đã có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng vị trí tương đương
Có hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng.
Kỹ năng:
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt. Giọng nói rõ ràng.
Biết sử dụng vi tính, tin học văn phòng cơ bản.
Khả năng xử lí tình huống linh hoạt, khéo léo
Có khả năng chịu được áp lực công việc
Luôn có thái độ lịch sự, hòa nhã. Giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống.

Tại SHB Finance Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu nhập và cơ hội thăngtiến cao;
- Nhân viên mới sẽ được đào tạo về nghiệp vụ và chuyên mônkhi nhận việc;
- Bảo hiểm sức khỏe SHB FC Care, BHXH, BHYT;
- Thu nhập hấp dẫn, phụ cấp ăn trưa 1,2 triệu/ tháng và 200k phígửi xe hàng tháng;
- Du lịch, teambuilding;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHB Finance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SHB Finance

SHB Finance

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 102, phố Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

