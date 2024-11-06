Tuyển Thu hồi nợ SHB Finance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 10

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Gọi điện ra cho khách hàng dựa trên thông tin có sẵn, hỗ trợ khách hàng thanh toán khoản vay đúng hạn.

Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình, khả năng trả khoản vay của từng khách hàng theo quy định, quy trình nhắc khoản vay.

Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, báo cáo nhiệm vụ được giao cho cấp quản lý

Nhóm nợ B2 (Trễ hạn từ 31-60 ngày)

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:

Không có nợ xấu, nợ chú ý tại thời điểm ứng tuyển

Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng vị trí tương đương

Có hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng.

Kỹ năng:

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt. Giọng nói rõ ràng.

Biết sử dụng vi tính, tin học văn phòng cơ bản.

Khả năng xử lí tình huống linh hoạt, khéo léo

Có khả năng chịu được áp lực công việc

Luôn có thái độ lịch sự, hòa nhã. Giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống.

Tại SHB Finance Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu nhập và cơ hội thăngtiến cao;

- Nhân viên mới sẽ được đào tạo về nghiệp vụ và chuyên mônkhi nhận việc;

- Bảo hiểm sức khỏe SHB FC Care, BHXH, BHYT;

- Thu nhập hấp dẫn, phụ cấp ăn trưa 1,2 triệu/ tháng và 200k phígửi xe hàng tháng;

- Du lịch, teambuilding;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHB Finance

