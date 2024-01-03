Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Trung Sơn Alpha làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty TNHH Trung Sơn Alpha
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: 12 Mai Chí Thọ, P Phú Thứ, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện và mức độ tuân thủ (pháp luật, điều lệ, các hệ thống quy chế/quy trình…) của các chi nhánh, phòng ban, đơn vị, bộ phận trong các hoạt động kinh doanh và điều hành theo kế hoạch định kỳ hoặc đột suất;
- Báo cáo đề xuất, kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh về tuân thủ các chính sách, quy trình, quy định, các văn bản chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đối với các phòng, ban, dự án, chi nhánh và các đơn vị thành viên;
- Định kỳ lập kế hoạch kiểm soát tuân thủ trình Trưởng Ban phê duyệt;
- Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận nhằm đảm bảo hoàn thành kịp tiến độ công việc;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Kiểm toán hoặc các ngành có liên quan;
- Kinh nghiệm từ 2 đến 3 năm ở vị trí tương đương;
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt; Hiểu biết về nghiệp vụ Kế toán cơ bản;
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
- Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH Trung Sơn Alpha Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận;
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động;
- Môi trường năng động, sáng tạo;
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trung Sơn Alpha
