[Hà Nội] Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket UX/ UI Designer 1 người Toàn thời gian cố định lương Đến 15 triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
Ngày đăng tuyển: 06/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 15 Triệu

  • Làm việc chặt chẽ với nhóm phát triển để phân tích yêu cầu tính năng sang các yêu cầu về trải nghiệm người dùng, từ đó triển khai thiết kế UI/UX cho các sản phẩm mobile.
  • Thực hiện các công việc: nghiên cứu người dùng, xây dựng customer journey, lên wireframe, taskflow, prototype, thiết kế giao diện.
  • Không chỉ thiết kế ra các sản phẩm với giao diện đẹp mà còn cùng cả nhóm tìm ra sản phẩm phù hợp

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí UI/UX Designer.
  • Tinh thần sáng tạo và thích sự cải tiến, có kỹ năng về UX, research, thiết kế trải nghiệm người dùng.
  • Luôn theo kịp các xu hướng thiết kế, đồng thời nghiên cứu các công cụ, tài nguyên và các kỹ thuật thiết kế mới có liên quan.
  • Sử dụng thành thạo các ứng dụng thiết kế như: Photoshop, Illustrator, Figma...
  • Khả năng nhận xét và đánh giá điểm mạnh điểm yếu của các UI/UX design.
  • Có tinh thần trách nhiệm, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.
  • Hồ sơ tuyển dụng bao gồm ít nhất 2 sản phẩm hay dự án thiết kế đã làm (Gửi kèm Portfolio/ link Portfolio khi ứng tuyển).

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket Thì Được Hưởng Những Gì

  • Được đánh giá lương 1 lần/năm và thưởng vào cuối năm
  • Thu nhập: 14-16 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ.
  • Hỗ trợ ăn trưa cho nhân viên
  • Hỗ trợ mua nhà không lãi suất
  • Được tham gia BHXH
  • Được tham gia gói bảo hiểm đặc biệt của Bảo Việt
  • Khám sức khỏe định kì 1 năm/lần
  • Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ t7 và CN
  • Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án; 12 ngày phép năm;
  • Phúc lợi và phụ cấp khác
  • Tea break vào các buổi chiều.
  • Du lịch và team building 02 lần/năm.
  • Tham gia đào tạo tiếng Anh và các kỹ năng mềm
  • Tham gia các hoạt động công ty: đá bóng, chơi game, team building...
  • Cơ hội phát triển:
  • Làm việc trong môi trường Product cùng các chuyên gia trong và ngoài nước
  • Được tham gia các khóa đào tạo về tiếng anh hàng tuần
  • Cùng nghiên cứu và thử thách với những công nghệ mới và các hot tech trend trên thế giới thông qua các buổi training hoặc các cuộc thi nội bộ và có phần thưởng cho các cuộc thi này
  • Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...).
  • Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
  • Chăm sóc sức khỏe:
  • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
  • Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày
  • Môi trường văn hóa đa quốc gia
  • Môi trường làm việc toàn cầu, văn hóa đa quốc gia, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị “awesome” cho công ty & cho thế giới
  • Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống
  • Tiện ích phong phú
  • Hoa quả và bánh kẹo hàng ngày tại Công ty
  • Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty
  • Sử dụng miễn phí mọi loại sách giá trị tại thư viện của công ty.
  • Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

