Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Hợp đồng
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 9, Toà CIC, Nguyễn Thị Duệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Tìm kiếm, khai thác, tư vấn các ứng viên có nhu cầu đi XKLĐ đáp ứng các tiêu chí của đơn hàng và tiến cử vào các đơn hàng do nghiệp đoàn và công ty phối hợp tổ chức thi tuyển.
- Hướng dẫn, hỗ trợ TTS trúng tuyển các đơn hàng hoàn thiện các thủ tục nhập học, hoàn thiện hồ sơ xuất cảnh theo quy định.
- Thực hiện các các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam/Nữ, độ tuổi từ 18-40 tuổi.
- Ưu tiên những bạn từng đi Nhật về nước/sinh viên mới tốt nghiệp.
- Có mong muốn phát triển sự nghiệp, thu nhập cao.
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
- Có khả năng sử dụng thành thạo các nền tảng mạng xã hội.
Tại Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập bao gồm lương và thưởng hấp dẫn, không giới hạn theo năng lực (trung bình từ 10 - 30 triệu / tháng)
- Hỗ trợ đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ.
- Cơ chế BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.
- Có cơ hội được thăng tiến lên các vị trí quản lý.
- Được tham gia các hoạt động teambuilding, hoạt động chung của Công ty.
- Được tham gia các buổi thiện nguyện, hoặc công tác tại Nhật Bản.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
