Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Công ty TNHH Công nghệ Tuệ Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện tìm kiếm các nhân, doanh nghiệp có nhu cầu thiết kế website - Lên kế hoạch thực hiện tư vấn, thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng thiết kế web - Tìm kiếm tiếp cận khách hàng tiềm năng để tư vấn, chốt hợp đồng - Xây dựng quan hệ tốt bền chặt, đồng thời chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng có nhu cầu thiết kế web

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

Cộng tác viên bán được bao nhiêu ăn chiết khấu bấy nhiêu (chiết khấu trước VAT).

- Chiết khấu đăng ký mới là 15%

- Chiết khấu dành cho gia hạn là 10%

- Tiền chiết khấu sẽ được trả vào tài khoản từ ngày 10 đến 15 tháng sau.

+ Nếu tổng tiền chiết khấu >500k.

+ Nếu tổng tiền chiết khấ