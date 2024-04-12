Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Công ty TNHH Công nghệ Tuệ Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Tại Công ty TNHH Công nghệ Tuệ Tâm
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: xóm 2, thôn Đông, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, Huyện Sóc Sơn
Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Thực hiện tìm kiếm các nhân, doanh nghiệp có nhu cầu thiết kế website
- Lên kế hoạch thực hiện tư vấn, thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng thiết kế web
- Tìm kiếm tiếp cận khách hàng tiềm năng để tư vấn, chốt hợp đồng
- Xây dựng quan hệ tốt bền chặt, đồng thời chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng có nhu cầu thiết kế web
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Có kinh nghiệm làm sale hoặc teleale trước đó
Tại Công ty TNHH Công nghệ Tuệ Tâm Thì Được Hưởng Những Gì
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
Cộng tác viên bán được bao nhiêu ăn chiết khấu bấy nhiêu (chiết khấu trước VAT).
- Chiết khấu đăng ký mới là 15%
- Chiết khấu dành cho gia hạn là 10%
- Tiền chiết khấu sẽ được trả vào tài khoản từ ngày 10 đến 15 tháng sau.
+ Nếu tổng tiền chiết khấu >500k.
+ Nếu tổng tiền chiết khấ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Tuệ Tâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
