Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Tổng Công Ty Công Nghệ & Giải Pháp CMC (CMC TS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 12 USD

*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mục tiêu vị trí

Chuyên viên Phát triển Năng lực Bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa tài liệu đào tạo sản phẩm – dịch vụ, tổ chức các chương trình đào tạo cho đội ngũ kinh doanh và hỗ trợ nâng cao hiệu suất bán hàng tại CMC TS.

Nhiệm vụ chính

1. Chuẩn hóa tài liệu đào tạo & tài liệu hỗ trợ bán hàng

• Xây dựng, cập nhật và chuẩn hóa tài liệu đào tạo về sản phẩm – dịch vụ của công ty

• Chuẩn hóa các tài liệu hỗ trợ bán hàng như: Sales Playbook, Battlecards, Case Study

• Phối hợp với các phòng ban (Kinh doanh, Sản phẩm, Kỹ thuật) để đảm bảo nội dung đào tạo phản ánh đúng chiến lược kinh doanh

2. Tổ chức, triển khai và đánh giá đào tạo sản phẩm – dịch vụ cho đội ngũ Sales

• Thiết kế và triển khai các khóa đào tạo sản phẩm – dịch vụ cho nhân viên kinh doanh

• Đứng lớp trực tiếp hoặc phối hợp với chuyên gia nội bộ để giảng dạy

• Phát triển các hình thức đào tạo linh hoạt như e-learning, video training, workshop

• Theo dõi và đánh giá hiệu quả đào tạo, đề xuất cải tiến phương pháp giảng dạy

3. Hỗ trợ kinh doanh & thúc đẩy hiệu suất Sales

• Tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức, hội thảo thực chiến giúp Sales hiểu sâu về sản phẩm, thị trường và đối thủ