Tuyển Kinh doanh/Bán hàng TNHH Mediastep Software Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại TNHH Mediastep Software Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh: tầng 12, tòa nhà Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn, P2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh., Quận Tân Bình
- Hà Nội: Hà Nội: Tầng 4
- toà nhà Ba Đình Office, số 19 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu
-
Thu thập thông tin khách hàng và gọi điện giới thiệu, tư vấn về sản phẩm công ty đang cung cấp.
-
Khai thác, phân tích nhu cầu và tình trạng kinh doanh của khách hàng.
-
Demo sản phẩm, đề xuất các gói giải pháp và phương án, lộ trình thực hiện với hiện trạng của doanh nghiệp.
-
Đàm phán & thống nhất phương án hợp tác (Báo giá, Hợp đồng, Thanh toán, ...).
-
Chuyển thông tin & phối hợp với bộ phận Chăm sóc khách hàng để triển khai hệ thống cho Khách hàng.
-
Sản phẩm: Phần mềm quản lý bán hàng GoSell, GoFnB và Phần mềm xuất khẩu hàng hóa GoExport.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Bán hàng, Sales, Tư Vấn, CSKH, ...
-
Có hoài bão và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
-
Giao tiếp tốt, chăm chỉ, không ngại học hỏi, lăn xả, có trách nhiệm với công việc.
-
Có khả năng tư vấn/chốt đơn, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
-
Có Laptop để làm việc. (Ứng viên ở Tỉnh)
Tại TNHH Mediastep Software Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
-
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (10 - 15 Triệu)
-
Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + % hoa hồng trên doanh thu + Thưởng
-
Tăng lương theo cấp bậc
-
BHXH full lương, 15 ngày phép/ 1 năm.
-
Teambuilding, khám sức khỏe hằng năm.
-
Thử việc full 100% lương.
-
Tiệc trưa thứ 6 hằng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Mediastep Software Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
