Tuyển Kinh doanh/Bán hàng TNHH Mediastep Software Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Có Laptop để làm việc. (Ứng viên ở Tỉnh)

Giao tiếp tốt, chăm chỉ, không ngại học hỏi, lăn xả, có trách nhiệm với công việc.

Demo sản phẩm, đề xuất các gói giải pháp và phương án, lộ trình thực hiện với hiện trạng của doanh nghiệp.

- toà nhà Ba Đình Office, số 19 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI