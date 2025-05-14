Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Funan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Hỗ trợ khách hàng giao dịch, giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin về các dịch vụ của công ty

- Giúp khách hàng xử lý các giao dịch chứng khoán, bao gồm đặt lệnh mua bán, kiểm tra tình trạng tài khoản, cung cấp báo cáo giao dịch.

- Hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ, giúp giải quyết vấn đề kịp thời, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

- Quản lý thông tin khách hàng: Điện thoại chăm sóc và nắm bắt nhu cầu khách hàng, đảm bảo các thông tin của khách hàng được cập nhật chính xác và bảo mật.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, Tài chính/ Kế toán/ Tài chính ngân hàng.

- Có 01-02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có khả năng thực thi các kế hoạch, thực hiện đúng các quy trình công ty.

- Trung thực, nhanh nhẹn và ham học hỏi, chịu được áp lực công việc, giao tiếp tốt.

- Tiếng Trung giao tiếp tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Funan Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi xã hội.

- Được hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật Lao động.

- Được hưởng các loại phụ cấp: đi lại, ăn trưa, chứng chỉ hành nghề…

- Được làm việc trong môi trường tài chính chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Funan

