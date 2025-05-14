Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 52A, đường số 6, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phụ trách việc lập kế hoạch và thực hiện các báo cáo tài chính nội bộ theo định kỳ.

Phân tích các số liệu tài chính, xây dựng báo cáo quản trị, báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Theo dõi và quản lý dòng tiền, dự báo dòng tiền cho các hoạt động kinh doanh.

Tham gia vào quá trình xây dựng ngân sách và kiểm soát chi phí.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến tài chính.

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.

Thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý doanh nghiệp (ví dụ: Misa, SAP, ERP...).

Hiểu biết về các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH ĐẠT

