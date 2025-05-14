Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận các khiếu nại phát sinh liên quan đến đơn hàng trong quá trình vận chuyển
Kiểm tra các thông tin hành trình, xử lí, xác định nguyên nhân phát sinh sai phạm theo quy trình Vận hành
Hỗ trợ Bưu cục xử lý các vấn đề liên quan đến quy trình xử lý khiếu nại
Cải thiện các Bưu cục đang có chỉ số khảo hạch chưa đạt chất lượng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trình độ Cao Đẳng / Đại Học trở lên; Ưu tiên các chuyên ngành Logistic, Kinh tế
Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập.
Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point...)
Có khả năng tư duy logic khi đánh giá và ra quyết định đảm bảo hoàn thành các công việc cấp bách trong thời gian cho phép.
Có kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm về xử lí khiếu nại, có kinh nghiệm tại các công ty chuyển phát nhanh hoặc sàn thương mại điện tử.
Tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN theo quy định của Nhà nước;
Thưởng các ngày lễ tết, tháng 13, kinh doanh hiệu quả…;
Cung cấp máy tính bàn và điện thoại phục vụ công việc;
Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao khả năng và nghiệp vụ của bản thân;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
