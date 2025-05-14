Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 – 86 D1 Khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng Thành phố, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận các khiếu nại phát sinh liên quan đến đơn hàng trong quá trình vận chuyển

Kiểm tra các thông tin hành trình, xử lí, xác định nguyên nhân phát sinh sai phạm theo quy trình Vận hành

Hỗ trợ Bưu cục xử lý các vấn đề liên quan đến quy trình xử lý khiếu nại

Cải thiện các Bưu cục đang có chỉ số khảo hạch chưa đạt chất lượng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Cao Đẳng / Đại Học trở lên; Ưu tiên các chuyên ngành Logistic, Kinh tế

Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập.

Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point...)

Có khả năng tư duy logic khi đánh giá và ra quyết định đảm bảo hoàn thành các công việc cấp bách trong thời gian cho phép.

Có kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm về xử lí khiếu nại, có kinh nghiệm tại các công ty chuyển phát nhanh hoặc sàn thương mại điện tử.

Tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN theo quy định của Nhà nước;

Thưởng các ngày lễ tết, tháng 13, kinh doanh hiệu quả…;

Cung cấp máy tính bàn và điện thoại phục vụ công việc;

Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao khả năng và nghiệp vụ của bản thân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin