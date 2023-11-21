Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch VIỆN THẨM MỸ MEDIC SKIN làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch VIỆN THẨM MỸ MEDIC SKIN làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

VIỆN THẨM MỸ MEDIC SKIN
Ngày đăng tuyển: 21/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
VIỆN THẨM MỸ MEDIC SKIN

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại VIỆN THẨM MỸ MEDIC SKIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lào Cai

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác lễ tân tại Chi nhánh

- Chào hỏi và đón tiếp khách hàng

- Hướng dẫn và chỉ dẫn cho khách hàng khi đến cơ sở làm dịch vụ

- Chịu trách nhiệm giữ gìn khu vực lễ tân sạch sẽ, gọn gàng theo Quy định

Thực hiện nghiệp vụ Chăm sóc khách hàng

- Tiếp nhận và giải đáp các vấn đề, thắc mắc của khách trực tiếp hoặc thông qua điện thoại.

- Lên lịch chăm sóc và nhắc lịch tái khám của khách hàng

- Theo dõi, cập nhật những chính sách ưu đãi của công ty để quảng bá đến khách hàng.

Thực hiện công tác nhân sự tại chi nhánh

- Trực thuộc CBNS ngành dọc của phòng HCNS triển khai các công việc chuyên môn về công tác nhân sự (Theo dõi và chấm công, phép và các quy trình biểu mẫu, hồ sơ quy chuẩn)

- Là cầu nối của giữa NSDLĐ và NLĐ tại cơ sở

- Thực hiện công tác công đoàn tại cơ sở

- Phối hợp với các Bộ phận để thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Địa điểm làm việc: Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Lào Cai (đang set up, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ tuổi từ 20 – 35 tuổi sức khỏe tốt.

- Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương, ngoại hình ưa nhìn

- Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

- Năng động, sáng tạo, chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

- Nhiệt tình, cởi mở và thân thiện trong công việc

Tại VIỆN THẨM MỸ MEDIC SKIN Thì Được Hưởng Những Gì

  • Được đi du lịch 2-3 lần trong 1 năm
  • Quà chúc mừng sinh nhật
  • Làm đẹp miễn phí
  • Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN THẨM MỸ MEDIC SKIN

Liên Hệ Công Ty

VIỆN THẨM MỸ MEDIC SKIN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

