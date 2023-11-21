Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch VIỆN THẨM MỸ MEDIC SKIN làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Thực hiện công tác lễ tân tại Chi nhánh

- Chào hỏi và đón tiếp khách hàng

- Hướng dẫn và chỉ dẫn cho khách hàng khi đến cơ sở làm dịch vụ

- Chịu trách nhiệm giữ gìn khu vực lễ tân sạch sẽ, gọn gàng theo Quy định

Thực hiện nghiệp vụ Chăm sóc khách hàng

- Tiếp nhận và giải đáp các vấn đề, thắc mắc của khách trực tiếp hoặc thông qua điện thoại.

- Lên lịch chăm sóc và nhắc lịch tái khám của khách hàng

- Theo dõi, cập nhật những chính sách ưu đãi của công ty để quảng bá đến khách hàng.

Thực hiện công tác nhân sự tại chi nhánh

- Trực thuộc CBNS ngành dọc của phòng HCNS triển khai các công việc chuyên môn về công tác nhân sự (Theo dõi và chấm công, phép và các quy trình biểu mẫu, hồ sơ quy chuẩn)

- Là cầu nối của giữa NSDLĐ và NLĐ tại cơ sở

- Thực hiện công tác công đoàn tại cơ sở

- Phối hợp với các Bộ phận để thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Địa điểm làm việc: Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Lào Cai (đang set up, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)