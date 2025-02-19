Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm trong việc quản lý hạch toán kế toán tài chính, tổ chức bộ máy kế toán của khách sạn.

To take responsibilities for managing financial accounting, organing accounting system of the hatel.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý tài chính, doanh thu, chi phí phát sinh tại khách sạn theo đúng quy định của khách sạn và pháp luật hiện hành.

To take responsibilities for checking and managing of financial, revenue, additional expenses at the hotel in accordance with regulations of hotel and current law.

- Cập nhật thường xuyên các chính sách của nhà nước về thuế và các khoản khác có liên quan đến tài chính kế toán của khách sạn để thông báo kịp thời cho Ban giám đốc và các trưởng bộ phận liên quan.

To regularly update government’s regulations on taxes and other issues relating to financial accounting of the hotel and to inform Management Board and Head of related Departments on a timely manner.

- Chịu trách nhiệm pháp lý về chứng từ kế toán, các khoản thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên phát sinh tại khách sạn.

To take legal responsibility for accouiiting record, VAT tax, special consumption tax, irregular Personal incame tux at the hotel

***Trách nhiệm chính

- Kiếm soát doanh thu, chi phí, công nợ tại khách sạn.

To control revenue — expenses, debts at the hotel.