Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Lào Cai thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lào Cai: Thu nhập hấp dẫn từ 6.5 - 25 triệu Cơ bản 4 - 6.5 triệu + hoa hồng hấp dẫn Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân (chúng tôi có hẳn 1 trung tâm đào tạo và chương trình riêng dành cho bạn) Trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp khác biệt Nhiều cơ hội thăng tiến do Công ty đang mở rộng hoạt động (các vị trí trưởng nhóm kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, giám đốc kinh doanh ... đang chờ các bạn) Các chế độ theo luật lao động hiện hành và quy định củ, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm thông tin, tiếp cận, tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet, truyền hình, Camera do FPT Telecom đang cung cấp

Chăm sóc khách hàng cũ, đàm phán và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng

Làm việc tại Lào Cai, Bảo Thắng, Võ Lao, Văn Bàn, Bảo Yên

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê Kinh doanh

Không ngại thử thách khó khăn

Mong muốn vươn lên, năng động, tự tin

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, tuổi dưới 40

Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc

Mọi việc còn lại đã có chúng tôi...

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin