Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Lào Cai thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Lào Cai: Thu nhập hấp dẫn từ 6.5 - 25 triệu
- 25 triệu Cơ bản 4
Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp. Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân (chúng tôi có hẳn 1 trung tâm đào tạo và chương trình riêng dành cho bạn). Trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp khác biệt. Nhiều cơ hội thăng tiến do Công ty đang mở rộng hoạt động (các vị trí trưởng nhóm kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, giám đốc kinh doanh ... đang chờ các bạn). Các chế độ theo luật lao động hiện hành và quy định của công ty. Thành phố Lào Cai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tìm kiếm thông tin, tiếp cận, tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet, truyền hình, Camera do FPT Telecom đang cung cấp
Chăm sóc khách hàng cũ, đàm phán và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
Làm việc tại Lào Cai, Bảo Thắng, Võ Lao, Văn Bàn, Bảo Yên
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không ngại thử thách khó khăn
Mong muốn vươn lên, năng động, tự tin
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, tuổi dưới 40
Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc
Mọi việc còn lại đã có chúng tôi...
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
