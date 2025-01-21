Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần An Hưng Holdings làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lào Cai: Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và kỹ năng kinh doanh. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của công ty., Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu thu đổi ngoại tệ.

Phát triển và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch thu đổi ngoại tệ theo quy định của công ty.

Theo dõi, cập nhật và báo cáo tình hình thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái hàng ngày.

Hỗ trợ thực hiện các chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 22 – 35, có ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thu đổi ngoại tệ, hoặc kinh doanh là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

Sử dụng tốt tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ kinh doanh.

Có thể làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần An Hưng Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần An Hưng Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin