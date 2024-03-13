Tuyển Thực phẩm đồ uống Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Long An thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Thực phẩm đồ uống Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Long An thu nhập 9 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina
Ngày đăng tuyển: 13/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Thực phẩm đồ uống

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực phẩm đồ uống Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Long An: GF

- 08, Tầng trệt, TTTM Co. opmart Tân An, 01 Mai Thị Tốt, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Thực phẩm đồ uống Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

1. Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Triển khai mục tiêu làm hài lòng khách hàng

Là hình mẫu lý tưởng cho nhân viên trong tiêu chí hết lòng với khách hàng

Huấn luyện nhân viên thực hiện công việc chăm sóc khách hàng

Chủ động thăm hỏi khách hàng trong quá trình phục vụ

Giải quyết phàn nàn của khách hàng theo chính sách của công ty

Triển khai kế hoạch cải thiện và nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng.

2. Đảm bảo chất lượng

Đảm bảo sản phẩm được chuẩn bị theo đúng tiêu chuẩn của thương hiệu và các tài liệu hướng dẫn đã được ban hành trong ca

Triển khai kế hoạch sử dụng và kế hoạch chuẩn bị hàng hóa, đảm bảo đủ lượng hàng tồn khi cần thiết, tránh tình trạng thiếu hụt sản phẩm

Giám sát việc tiếp nhận, bảo quản, sử dụng và xử lý hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn

Giám sát việc triển khai sản phẩm mới để đào tạo nhân viên và góp ý cho quản lý thông qua triển khai hoạt động.

Phản hồi cho cấp trên, các phòng ban liên quan về chất lượng và VSATTP

3. Quản trị nhân lực hiệu quả.

Hỗ trợ tuyển dụng, phỏng vấn nhân viên theo lịch của bộ phận nhân sự

Thực hiện đánh giá năng lực, áp dụng hình thức kỷ luật, khích lệ và đào tạo nhân viên

Triển khai kế hoạch đào tạo, hướng dẫn và phát triển nhân viên theo sự chỉ đạo của quản lý

Thực hiện sắp xếp lịch làm việc và chấm công cho nhân viên

Phỏng vấn nhân viên nghỉ việc và xử lý kỷ luật lao động khi được BOD/Phòng nhân sự ủy quyền

Đảm bảo các kênh thông tin bên trong và bên ngoài nhà hàng truyền đạt tới đội ngũ được xuyên, duy trì các buổi họp đầu ca và cuối ca với nhân viên

3. Điều hành hoạt động

Điều hành, hỗ trợ kiểm soát lợi nhuận và chi phí bằng cách thực hiện kiểm soát tiền mặt, kiểm soát hàng hóa, chi phí lao động

Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và 100% sự hài lòng của khách hàng

Thực hiện và hoàn thành thủ tục hành chình, giấy tờ theo đúng quy định và sự chính xác

Thực hiện báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, năm

Tiến hành công việc bảo dưỡng trang thiết bị, cơ sở vật chất thông qua kế hoạch bảo trì dưới sự chỉ đạo của quản lý vận hành

Báo cáo cho quản lý các vấn đề bất thường trong quá trình vận hành và tuân thủ phương hướng xử lý

Đề xuất các chương trình đẩy hàng tồn hoặc khuyến mãi để tăng doanh thu

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- kinh nghiệm 1 năm làm việc trong mảng F&B, các cửa hàng dạng chuỗi (cà phê, đồ ăn nhanh, đồ uống, trà sữa), dịch vụ khách hàng,... 

- Có kĩ năng quản lý, khả năng lãnh đạo, điều hành hoạt động của nhà hàng/cửa hàng; 

- Khả năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề; 

- Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 85% lương cơ bản

- Phụ cấp thêm tiền cơm trưa.

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... đầy đủ theo quy định Luật Lao động.

- Hưởng các khoản phúc lợi như: phép năm.

- Được đào tạo trong thời gian thử việc về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm;

- Các chế độ khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-long-an-cong-ty-tnhh-dich-vu-divina-dookki-buffet-tuyen-dung-cua-hang-truong-o-tan-an-long-an-1-nguoi-toan-thoi-gian-co-dinh-luong-tu-9-trie-u-den-10-trie-u-job202705
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 20/09/2025
Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Hạn nộp: 30/11/2025
Long An Hà Nội Khánh Hòa Còn 73 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần BMC Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Cần Thơ Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Thuận Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NEW GOLD làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NEW GOLD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG LÊ KHÔI làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG LÊ KHÔI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
13 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NEW GOLD làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NEW GOLD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH MTV SEAPAC VIỆT NAM
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 6 - 12 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
6 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN RAITEK làm việc tại Long An thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN RAITEK
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Xây dựng Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 15 - 30 Triệu Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BÌNH MINH VIỆT làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BÌNH MINH VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION làm việc tại Long An thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Long An CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty cổ phần ống thép cường phát dst làm việc tại Long An thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty cổ phần ống thép cường phát dst
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH VIVA VINA làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VIVA VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Coasia Itswell Vina làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Coasia Itswell Vina
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty CP Dinh dưỡng Thú cưng Nam Việt làm việc tại Long An thu nhập Từ 7 Triệu Công ty CP Dinh dưỡng Thú cưng Nam Việt
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát làm việc tại Long An thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội làm việc tại Bến Tre thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm