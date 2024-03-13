Tuyển Thực phẩm đồ uống Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Long An thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực phẩm đồ uống Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina
- Long An: GF
- 08, Tầng trệt, TTTM Co. opmart Tân An, 01 Mai Thị Tốt, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Thành phố Tân An
Mô Tả Công Việc Thực phẩm đồ uống Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
1. Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
Triển khai mục tiêu làm hài lòng khách hàng
Là hình mẫu lý tưởng cho nhân viên trong tiêu chí hết lòng với khách hàng
Huấn luyện nhân viên thực hiện công việc chăm sóc khách hàng
Chủ động thăm hỏi khách hàng trong quá trình phục vụ
Giải quyết phàn nàn của khách hàng theo chính sách của công ty
Triển khai kế hoạch cải thiện và nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng.
2. Đảm bảo chất lượng
Đảm bảo sản phẩm được chuẩn bị theo đúng tiêu chuẩn của thương hiệu và các tài liệu hướng dẫn đã được ban hành trong ca
Triển khai kế hoạch sử dụng và kế hoạch chuẩn bị hàng hóa, đảm bảo đủ lượng hàng tồn khi cần thiết, tránh tình trạng thiếu hụt sản phẩm
Giám sát việc tiếp nhận, bảo quản, sử dụng và xử lý hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn
Giám sát việc triển khai sản phẩm mới để đào tạo nhân viên và góp ý cho quản lý thông qua triển khai hoạt động.
Phản hồi cho cấp trên, các phòng ban liên quan về chất lượng và VSATTP
3. Quản trị nhân lực hiệu quả.
Hỗ trợ tuyển dụng, phỏng vấn nhân viên theo lịch của bộ phận nhân sự
Thực hiện đánh giá năng lực, áp dụng hình thức kỷ luật, khích lệ và đào tạo nhân viên
Triển khai kế hoạch đào tạo, hướng dẫn và phát triển nhân viên theo sự chỉ đạo của quản lý
Thực hiện sắp xếp lịch làm việc và chấm công cho nhân viên
Phỏng vấn nhân viên nghỉ việc và xử lý kỷ luật lao động khi được BOD/Phòng nhân sự ủy quyền
Đảm bảo các kênh thông tin bên trong và bên ngoài nhà hàng truyền đạt tới đội ngũ được xuyên, duy trì các buổi họp đầu ca và cuối ca với nhân viên
3. Điều hành hoạt động
Điều hành, hỗ trợ kiểm soát lợi nhuận và chi phí bằng cách thực hiện kiểm soát tiền mặt, kiểm soát hàng hóa, chi phí lao động
Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và 100% sự hài lòng của khách hàng
Thực hiện và hoàn thành thủ tục hành chình, giấy tờ theo đúng quy định và sự chính xác
Thực hiện báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, năm
Tiến hành công việc bảo dưỡng trang thiết bị, cơ sở vật chất thông qua kế hoạch bảo trì dưới sự chỉ đạo của quản lý vận hành
Báo cáo cho quản lý các vấn đề bất thường trong quá trình vận hành và tuân thủ phương hướng xử lý
Đề xuất các chương trình đẩy hàng tồn hoặc khuyến mãi để tăng doanh thu
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- kinh nghiệm 1 năm làm việc trong mảng F&B, các cửa hàng dạng chuỗi (cà phê, đồ ăn nhanh, đồ uống, trà sữa), dịch vụ khách hàng,...
- Có kĩ năng quản lý, khả năng lãnh đạo, điều hành hoạt động của nhà hàng/cửa hàng;
- Khả năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề;
- Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc 85% lương cơ bản
- Phụ cấp thêm tiền cơm trưa.
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... đầy đủ theo quy định Luật Lao động.
- Hưởng các khoản phúc lợi như: phép năm.
- Được đào tạo trong thời gian thử việc về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm;
- Các chế độ khác theo Quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
