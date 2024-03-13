Tuyển Thực phẩm đồ uống Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Long An thu nhập 9 - 10 Triệu

Hình thức làm việc

1. Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Triển khai mục tiêu làm hài lòng khách hàng

Là hình mẫu lý tưởng cho nhân viên trong tiêu chí hết lòng với khách hàng

Huấn luyện nhân viên thực hiện công việc chăm sóc khách hàng

Chủ động thăm hỏi khách hàng trong quá trình phục vụ

Giải quyết phàn nàn của khách hàng theo chính sách của công ty

Triển khai kế hoạch cải thiện và nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng.

2. Đảm bảo chất lượng

Đảm bảo sản phẩm được chuẩn bị theo đúng tiêu chuẩn của thương hiệu và các tài liệu hướng dẫn đã được ban hành trong ca

Triển khai kế hoạch sử dụng và kế hoạch chuẩn bị hàng hóa, đảm bảo đủ lượng hàng tồn khi cần thiết, tránh tình trạng thiếu hụt sản phẩm

Giám sát việc tiếp nhận, bảo quản, sử dụng và xử lý hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn

Giám sát việc triển khai sản phẩm mới để đào tạo nhân viên và góp ý cho quản lý thông qua triển khai hoạt động.

Phản hồi cho cấp trên, các phòng ban liên quan về chất lượng và VSATTP

3. Quản trị nhân lực hiệu quả.

Hỗ trợ tuyển dụng, phỏng vấn nhân viên theo lịch của bộ phận nhân sự

Thực hiện đánh giá năng lực, áp dụng hình thức kỷ luật, khích lệ và đào tạo nhân viên

Triển khai kế hoạch đào tạo, hướng dẫn và phát triển nhân viên theo sự chỉ đạo của quản lý

Thực hiện sắp xếp lịch làm việc và chấm công cho nhân viên

Phỏng vấn nhân viên nghỉ việc và xử lý kỷ luật lao động khi được BOD/Phòng nhân sự ủy quyền

Đảm bảo các kênh thông tin bên trong và bên ngoài nhà hàng truyền đạt tới đội ngũ được xuyên, duy trì các buổi họp đầu ca và cuối ca với nhân viên

3. Điều hành hoạt động

Điều hành, hỗ trợ kiểm soát lợi nhuận và chi phí bằng cách thực hiện kiểm soát tiền mặt, kiểm soát hàng hóa, chi phí lao động

Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và 100% sự hài lòng của khách hàng

Thực hiện và hoàn thành thủ tục hành chình, giấy tờ theo đúng quy định và sự chính xác

Thực hiện báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, năm

Tiến hành công việc bảo dưỡng trang thiết bị, cơ sở vật chất thông qua kế hoạch bảo trì dưới sự chỉ đạo của quản lý vận hành

Báo cáo cho quản lý các vấn đề bất thường trong quá trình vận hành và tuân thủ phương hướng xử lý

Đề xuất các chương trình đẩy hàng tồn hoặc khuyến mãi để tăng doanh thu