Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nhân viên Marketing
Nhiệm vụ:
- Quản lý website của công ty và các kênh mạng xã hội online: Facebook, Zalo..
- Theo dõi thông tin từ các trang web có ưu tín trong nước, ngoài nước và các group cộng đồng Golf cũng như các sự kiện, giải Golf của các Sân Golf và các tổ chức hoạt động ngành Golf
- Viết Content Marketing cho các chương trình, sự kiện của Sân và cập nhật liên tục các sự kiện của Sân lên các kênh tương tác với khách hàng
- Chụp hình làm dữ liệu các hoạt động của công ty
- Phối hợp với sale để xây dựng chương trình kinh doanh phù hợp.
- Lấy toàn bộ ý kiến Khách hàng đánh giá về chất lượng dịch vụ của Sân như: Caddy phục vụ, giá golf, Sân bãi, Nhà hàng…. và báo cáo kịp thời cho quản lý.
- Phụ trách biển bảng trong thi đấu và các công việc liên quan đến quảng bá thượng hiệu trên sân trong giải.
- Hỗ trợ và kết nối với hướng dẫn viên của các công ty du lịch để hỗ trợ cho các đoàn Tour kịp thời
- Phân tích thị trường golf và các Sân Golf lân cận về giá golf và các sự kiện của Sân Golf .
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 22 đến 40
- Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan
- Kinh nghiệm: 1 năm
- Kỹ năng: Giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Kiến thức liên quan: Vi tính văn phòng, Văn hóa golf, Kiến thức golf (nếu có)
- Các tố chất cần thiết: văn hóa, trung thực, năng động, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12-15 triệu tùy theo kỹ năng và kinh nghiệm
- Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định
- Tăng lương hàng năm
- Thưởng lễ, tết
- Tham gia du lịch hàng năm
- Tham gia các sự kiện do công ty tổ chức
- Thưởng các ngày Lễ trong năm.
- Có xe đưa rước từ TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH GOLF ĐẠI HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 145 Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

