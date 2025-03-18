Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần BMC Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
- Long An: Lô MB1
- 2, KCN Đức Hoà 1, ấp 5, Đức Hoà Đông, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
Thu thập và xử lý các số liệu liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp, bao gồm hoá đơn, phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất...
Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, tài sản cố định (TSCĐ), công nợ, thuế GTGT và các nghiệp vụ kế toán khác.
Theo dõi, quản lý công nợ, đảm bảo sự ổn định tài chính của công ty.
Lưu trữ và quản lý các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty một cách khoa học và dễ dàng tra cứu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, từ 25 đến 35 tuổi.
Hiểu biết về hạch toán kế toán và có khả năng làm việc độc lập.
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Nhanh nhẹn, thông minh, cầu tiến, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.
Chịu được áp lực công việc cao và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tại Công ty Cổ phần BMC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ và các phúc lợi khác.
Lương tháng 13 và thưởng vụ 2 lần mỗi năm.
Được tham gia BHXH đầy đủ, bảo vệ quyền lợi lâu dài.
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty.
Du lịch hằng năm, nâng cao tinh thần làm việc và gắn kết đội nhóm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI