Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần BMC Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô MB1 - 2, KCN Đức Hoà 1, ấp 5, Đức Hoà Đông, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

Thu thập và xử lý các số liệu liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp, bao gồm hoá đơn, phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất...

Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, tài sản cố định (TSCĐ), công nợ, thuế GTGT và các nghiệp vụ kế toán khác.

Theo dõi, quản lý công nợ, đảm bảo sự ổn định tài chính của công ty.

Lưu trữ và quản lý các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty một cách khoa học và dễ dàng tra cứu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán.

Nữ, từ 25 đến 35 tuổi.

Hiểu biết về hạch toán kế toán và có khả năng làm việc độc lập.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Nhanh nhẹn, thông minh, cầu tiến, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.

Chịu được áp lực công việc cao và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Công ty Cổ phần BMC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 15.000.000 - 18.000.000đ/tháng.

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ và các phúc lợi khác.

Lương tháng 13 và thưởng vụ 2 lần mỗi năm.

Được tham gia BHXH đầy đủ, bảo vệ quyền lợi lâu dài.

Hỗ trợ cơm trưa tại công ty.

Du lịch hằng năm, nâng cao tinh thần làm việc và gắn kết đội nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BMC Việt Nam

