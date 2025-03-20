Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU LA làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô A10 - A11 - A12 - A13 Đường số 1, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Cập nhật và báo cáo các số liệu các phòng ban

Thu thập thông tin và dữ liệu liên quan đến các phòng ban, công việc hoặc quyết định cần được trình bày cho BGĐ.

Làm cầu nối giữa giám đốc và các phòng ban, đối tác bên ngoài để đảm bảo mọi công việc diễn ra thuận lợi

Thực hiện các công việc liên quan đến bộ phận Sản xuất theo yêu cầu của BGĐ

Đã làm trợ lý qua các công ty sản xuất của nước ngoài.

Am hiểu về hệ thống quy trình sản xuất ngành nhựa.

Thay mặt BGĐ xử lý các việc theo yêu cầu của BGĐ với các bộ phận liên quan.

Phiên dịch cho Sếp, phiên dịch nội bộ,phiên dịch cuộc họp, KH,...

Ghi nhớ những cuộc hẹn, chuẩn bị, sắp xếp gặp gỡ khách hàng của sếp

Các công tác văn phòng, sắp xếp quản lí hồ sơ,giấy tờ cho BGĐ...

Lập báo cáo tổng hợp hàng tuần, tháng

Và tất cả những nghiệp vụ, vấn đề khác liên quan đến sản xuất

Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật, Ngoại thương hoặc các ngành có liên quan;

Kinh nghiệm: có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc bên mảng xuất khẩu/ kinh doanh/ sản xuất

Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng, hoặc tiếng Trung tương đương HSK 4 trở lên

Nam/ Nữ (ưu tiên Nữ), ngoại hình ưa nhìn, tác phong chững chạc

Có khả năng bao quát công việc và xử lý nhiều vấn đề cùng lúc

Kỹ năng giao tiếp linh hoạt, đặc biệt trong đàm phán

Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng các công nghệ AI, chat GPT

Khả năng quyết đoán và giải quyết vấn đề

Trung thực, khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ưu tiên nhận việc ngay

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU LA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

Thưởng các ngày Lễ, tết, lương tháng 13, sinh nhật, quà 08/03, 20/10, hiếu hỷ... theo quy định chính sách của công ty

12 ngày phép năm (tăng dần khi có thâm niên)

Đầy đủ các chế độ BHXH, các phúc lợi theo quy định

Được cấp trang thiết bị phù hợp cho công việc

Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU LA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin