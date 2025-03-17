Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hữu Toàn Group - Chi Nhánh Miền Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Hữu Toàn Group - Chi Nhánh Miền Nam
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công Ty TNHH Hữu Toàn Group - Chi Nhánh Miền Nam

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hữu Toàn Group - Chi Nhánh Miền Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

- Tân An, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Phát triển và mở rộng thị trường dịch vụ:
• Phát triển dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy phát điện cho các khách hàng sử dụng sản phẩm của Hữu Toàn và các thương hiệu khác.
• Tiếp cận và khai thác khách hàng tiềm năng cho các dịch vụ cho thuê máy phát điện ngắn hạn và dài hạn.
• Tìm kiếm cơ hội thầu công cho các dự án xây dựng, bệnh viện, tòa nhà, trường học, F&B, và các ngành nghề khác.
B. Khai thác Dịch vụ Bảo trì, Bảo dưỡng MPĐ
• Xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và hiện tại.
• Thúc đẩy doanh số và phát triển mảng dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy phát điện.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có tố chất và đam mê công việc bán hàng, luôn hướng đến khách hàng và tạo ra kết quả
• Chăm chỉ, tỉ mỉ, có thể hợp tác tốt với các bộ phận liên quan
• Chủ động và có trách nhiệm trong công việc
• Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
• Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
• Có kiến thức về kỹ thuật, cơ khí là điểm cộng

Tại Công Ty TNHH Hữu Toàn Group - Chi Nhánh Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cơ bản và thưởng cạnh tranh (Thưởng theo quý và năm dựa trên kết quả kinh doanh và chính sách thưởng bán hàng hiện tại của Công ty)
• Bảo hiểm sức khỏe 24/7
• Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại
• Thời gian làm việc linh hoạt, nghỉ phép 14 ngày/năm
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và luôn tạo cơ hội học hỏi phát triển cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hữu Toàn Group - Chi Nhánh Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hữu Toàn Group - Chi Nhánh Miền Nam

Công Ty TNHH Hữu Toàn Group - Chi Nhánh Miền Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1 Tòa nhà Bluesky 3, Số 1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

