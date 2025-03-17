Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hữu Toàn Group - Chi Nhánh Miền Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ - Tân An, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Phát triển và mở rộng thị trường dịch vụ:

• Phát triển dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy phát điện cho các khách hàng sử dụng sản phẩm của Hữu Toàn và các thương hiệu khác.

• Tiếp cận và khai thác khách hàng tiềm năng cho các dịch vụ cho thuê máy phát điện ngắn hạn và dài hạn.

• Tìm kiếm cơ hội thầu công cho các dự án xây dựng, bệnh viện, tòa nhà, trường học, F&B, và các ngành nghề khác.

B. Khai thác Dịch vụ Bảo trì, Bảo dưỡng MPĐ

• Xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và hiện tại.

• Thúc đẩy doanh số và phát triển mảng dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy phát điện.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có tố chất và đam mê công việc bán hàng, luôn hướng đến khách hàng và tạo ra kết quả

• Chăm chỉ, tỉ mỉ, có thể hợp tác tốt với các bộ phận liên quan

• Chủ động và có trách nhiệm trong công việc

• Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

• Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

• Có kiến thức về kỹ thuật, cơ khí là điểm cộng

Tại Công Ty TNHH Hữu Toàn Group - Chi Nhánh Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cơ bản và thưởng cạnh tranh (Thưởng theo quý và năm dựa trên kết quả kinh doanh và chính sách thưởng bán hàng hiện tại của Công ty)

• Bảo hiểm sức khỏe 24/7

• Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại

• Thời gian làm việc linh hoạt, nghỉ phép 14 ngày/năm

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và luôn tạo cơ hội học hỏi phát triển cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hữu Toàn Group - Chi Nhánh Miền Nam

