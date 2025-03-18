Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Saentech làm việc tại Long An thu nhập 8 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Saentech
Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- 156 Tân Thành, Phường 15, Huyện Tân Thành
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 18 Triệu
• Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu về thiết bị, phụ kiện xe máy điện.
• Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
• Phát triển hệ thống đại lý, cửa hàng phân phối phụ kiện xe máy điện.
• Theo dõi đơn hàng, phối hợp với bộ phận kho vận để giao hàng đúng tiến độ.
• Thực hiện báo cáo doanh số, kế hoạch kinh doanh theo tuần/tháng/quý.
Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
đặc biệt là xe máy điện hoặc phụ kiện xe là một lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Saentech Thì Được Hưởng Những Gì
8 - 9Tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Saentech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
