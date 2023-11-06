Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

  •  Kiểm tra và xác nhận LTP/SOP hàng tuần: kiểm tra và lấy xác nhận của vendor về lịch về nguyên vật liệu, đảm bảo đủ hàng cho kế hoạch sản xuất
  •  Tạo PO cho vendor, kiểm soát tình trạng PO, xác nhận hủy PO kịp thời
  •  Gửi kế hoạch hàng ngày (MRP) cho vendor, yêu cầu xác nhận lịch giao, theo sát việc giao hàng của vendor, đảm bảo giao hàng đúng hạn
  •  Kiểm soát tồn kho, giảm thiểu tồn kho dài hạn, phối hợp với IQC và vendor xử lý hàng NG, quản lý nguyên vật liệu khi có ECO (Engineering change)
  •  Chốt thanh toán cuối tháng, đảm bảo mở tờ khai và nộp chứng từ thanh toán

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  •  Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành liên quan
  •  Giao tiếp tiếng Anh trong công việc  BẮT BUỘC
  • Không yêu cầu kinh nghiệm sinh viên mới ra trường
  •  Ưu tiên các ứng viên khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang
  • Quyền lợi:
  • Thu nhập :
  •  Thu nhập : Lương (Ứng viên có thể thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn)
  •  Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
  •  Thưởng hè 50% tháng lương
  •  Nghỉ 4 chủ nhật và cách tuần thứ 7 ( Nếu đi làm tính lương 200%)
  •  Tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề của công ty
  •  Tham gia bảo hiểm tai nạn nhóm của Hanwha Life
  •  Du lịch hàng năm theo quy định

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thưởng hè 50% tháng lương , du lịch hàng năm theo quy định
  • Nghỉ cách tuần thứ 7 và 4 chủ nhật ( Nếu đi làm tính lương 200%)
  • Có xe đưa đón từ Hà Nội đến Bắc Ninh và ngược lại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 63 Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

