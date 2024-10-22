Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Phối hợp với các Team liên quan để triển khai chiến dịch theo từng thời điểm.
Thực hiện chạy quảng cáo trên các nền tảng (Facebook, Google).
Set up và tối ưu hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.
Quản lý ngân sách Marketing cho các kênh chạy quảng cáo
Đo lường các chỉ số, tối ưu quảng cáo, đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp cho các chiến dịch quảng cáo.
Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên các kiến thức mới nhất về nội dung ads và thuật toán.
Phối hợp với các Team liên quan để triển khai chiến dịch theo từng thời điểm.
Thực hiện chạy quảng cáo trên các nền tảng (Facebook, Google).
Set up và tối ưu hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.
Quản lý ngân sách Marketing cho các kênh chạy quảng cáo
Đo lường các chỉ số, tối ưu quảng cáo, đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp cho các chiến dịch quảng cáo.
Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên các kiến thức mới nhất về nội dung ads và thuật toán.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Chạy ngân sách trên 50 Triệu/ tháng
Tinh thần làm việc nhóm, có trách nhiệm, kỷ luật cao.
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Có thói quen tự học để nâng cao trình độ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì
Đề xuất tăng lương định kỳ từ 1 lần/năm. Thưởng tháng lương thứ 13. Đóng Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo hiểm y tế, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước. Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party... Nghỉ lễ theo lịch quốc gia Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
Đề xuất tăng lương định kỳ từ 1 lần/năm.
Thưởng tháng lương thứ 13.
Đóng Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo hiểm y tế, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI