Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phối hợp với các Team liên quan để triển khai chiến dịch theo từng thời điểm. Thực hiện chạy quảng cáo trên các nền tảng (Facebook, Google). Set up và tối ưu hiệu quả các chiến dịch quảng cáo. Quản lý ngân sách Marketing cho các kênh chạy quảng cáo Đo lường các chỉ số, tối ưu quảng cáo, đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp cho các chiến dịch quảng cáo. Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên các kiến thức mới nhất về nội dung ads và thuật toán.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Chạy ngân sách trên 50 Triệu/ tháng Tinh thần làm việc nhóm, có trách nhiệm, kỷ luật cao. Chịu được áp lực cao trong công việc. Có thói quen tự học để nâng cao trình độ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 VNĐ – 15.000.000 VND

Đề xuất tăng lương định kỳ từ 1 lần/năm. Thưởng tháng lương thứ 13. Đóng Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo hiểm y tế, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước. Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party... Nghỉ lễ theo lịch quốc gia Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

