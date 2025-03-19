Tuyển Ads CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Trần Phú, số 6 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng chiến dịch quảng cáo: Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo số phù hợp với mục tiêu marketing trên các kênh Facebook, Google cho thị trường toàn cầu

Quản lý ngân sách: Theo dõi và tối ưu hóa chi phí quảng cáo để đạt ROI cao nhất.

Phân tích hiệu suất: Sử dụng các công cụ phân tích để đánh giá hiệu quả quảng cáo, thực hiện A/B testing và điều chỉnh khi cần thiết.

Báo cáo: Cung cấp báo cáo về kết quả quảng cáo và đề xuất các cải tiến chiến dịch.

Thường xuyên cập nhật các thuật toán Google, đề xuất những cách chạy mới.

Các nhiệm vụ khác được phân công bởi quản lý trực tiếp, trưởng bộ phận và ban quản trị

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm Google Ads, với hồ sơ thành tích rõ ràng trong việc chạy quảng cáo các chiến dịch thành công.

Tư duy dựa trên dữ liệu (data-driven mindset) với bộ kỹ năng và toolset mạnh mẽ.

Kinh nghiệm làm việc với thị trường toàn cầu, hiểu biết về các xu hướng và đặc điểm văn hóa của các khu vực khác nhau.

Có khả năng chạy số và hướng tới mục tiêu.

Tò mò, ham học hỏi và sẵn sàng khám phá các xu hướng mới trong quảng cáo.

Có khả năng toán học, tư duy logic tốt.

Có trách nhiệm, chủ động, làm việc đúng deadline.

Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 10.000.000 vnđ - 15.000.000 vnđ + thưởng KPI (trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn)

Được cấp thiết bị làm việc (nếu cần)

Phụ cấp chuyên cần, ăn trưa

Du lịch, team building 2 lần/năm

BHXH và các chính sách đãi ngộ khác theo quy định của nhà nước

Được hưởng lương tháng thứ 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh

Được thưởng các ngày lễ, tết

Tham gia các buổi liên hoan, tiệc cuối năm, company trip,...

4 ngày remote/tháng

Ăn xế + Gửi xe miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA

