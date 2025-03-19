Tuyển Ads CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA
- Hà Nội: Tòa nhà Trần Phú, số 6 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng chiến dịch quảng cáo: Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo số phù hợp với mục tiêu marketing trên các kênh Facebook, Google cho thị trường toàn cầu
Quản lý ngân sách: Theo dõi và tối ưu hóa chi phí quảng cáo để đạt ROI cao nhất.
Phân tích hiệu suất: Sử dụng các công cụ phân tích để đánh giá hiệu quả quảng cáo, thực hiện A/B testing và điều chỉnh khi cần thiết.
Báo cáo: Cung cấp báo cáo về kết quả quảng cáo và đề xuất các cải tiến chiến dịch.
Thường xuyên cập nhật các thuật toán Google, đề xuất những cách chạy mới.
Các nhiệm vụ khác được phân công bởi quản lý trực tiếp, trưởng bộ phận và ban quản trị
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy dựa trên dữ liệu (data-driven mindset) với bộ kỹ năng và toolset mạnh mẽ.
Kinh nghiệm làm việc với thị trường toàn cầu, hiểu biết về các xu hướng và đặc điểm văn hóa của các khu vực khác nhau.
Có khả năng chạy số và hướng tới mục tiêu.
Tò mò, ham học hỏi và sẵn sàng khám phá các xu hướng mới trong quảng cáo.
Có khả năng toán học, tư duy logic tốt.
Có trách nhiệm, chủ động, làm việc đúng deadline.
Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp thiết bị làm việc (nếu cần)
Phụ cấp chuyên cần, ăn trưa
Du lịch, team building 2 lần/năm
BHXH và các chính sách đãi ngộ khác theo quy định của nhà nước
Được hưởng lương tháng thứ 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh
Được thưởng các ngày lễ, tết
Tham gia các buổi liên hoan, tiệc cuối năm, company trip,...
4 ngày remote/tháng
Ăn xế + Gửi xe miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
