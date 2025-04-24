Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Tham gia các dự án xây dựng mô hình xử lý ảnh dựa trên công nghệ ML, DL.

Xây dựng các hệ thống: sử dụng OCR trích xuất thông tin giấy tờ, nhận dạng khuôn mặt, so khớp khuôn mặt, phát hiện gian lận giấy tờ, gian lận khuôn mặt.

Vận hành, duy trì và nâng cấp các hệ thống AI đang triển khai cho khách hàng sử dụng trong các hệ thống: OCR, eKYC, Fraud Detection, ...

Tham gia các dự án xây dựng mô hình AI cho các bài toán xử lý giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), nhận dạng người nói, Speech to text, Text to Speech

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên tham gia dự án thực tế ứng dụng Computer Vision sử dụng framework OpenCV, TensorFlow, Keras, PyTorch.

Nắm vững các khái niệm về OOP, các tiêu chuẩn coding cho Python (Black,isort, Google Style…)

Nắm vững các kiến thức về toán cao cấp (đạo hàm, tích phân, xử lý dữ liệu nhiều chiều…)

Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện xử lý ảnh, xử lý ma trận trên Python: OpenCV, NumPY, SciPy …

Có kiến thức cơ bản hoặc có kinh nghiệm thực tế với Git, REST API, Docker

Có kinh nghiệm làm việc trong các quy trình phát triển phần mềm Agile, Scrum là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000-25.000.000 + Trợ cấp

Chế độ lương thưởng hấp dẫn với lương tháng 13, đánh giá hiệu suất: 2 lần/năm

Cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý.

Được học hỏi: SDS tạo điều kiện cho mọi người rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi, đồng hành và thúc đẩy phát triển cá nhân từ đồng nghiệp và quản lý giàu kinh nghiệm

Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, cởi mở với chính sách đãi ngộ tốt

Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Tham gia chương trình hàng tháng, các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, 12 ngày nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin