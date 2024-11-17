Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 53 ngõ 155 Nguyễn Khang, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thời gian làm việc: T2 đến T7

Sáng: 09:00 - 12:00

Chiều: 13:30 - 18:00

- Phát triển các ý tưởng sáng tạo, độc đáo và phù hợp với phong cách nghệ thuật của dự án.

- Tạo ra các concept art chi tiết, bao gồm nhân vật, môi trường, vật phẩm, giao diện người dùng,...

- Nghiên cứu về các chủ đề, phong cách nghệ thuật và xu hướng thiết kế mới.

- Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong đội ngũ (3D artist, animator,...) để đảm bảo sự thống nhất và hoàn thiện của sản phẩm cuối cùng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm bắt vững các kiến thức về hình khối, ánh sáng, màu sắc, bố cục trong tranh ảnh.

- Tư duy thẩm mỹ, tạo hình tốt, linh hoạt trong nhiều style thiết kế.

- Có thể sử dụng AI hỗ trợ trong quá trình làm việc.

- Thành thạo Photoshop hoặc các phần mềm vẽ 2D tương tự.

- Có khả năng làm việc nhóm, đảm bảo được deadline.

- Chủ động, ham học hỏi và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ + Thưởng (Deal lương trực tiếp tại buổi phỏng vấn theo năng lực)

- Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.

- Thưởng tháng, thưởng năm, thưởng dịp Lễ Tết,...

- Hưởng các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

- Có Mentor nhiều năm kinh nghiệm training, tham gia các khóa học và workshop.

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

- Được review lương hằng quý/năm dựa trên năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin