Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Automation Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
16 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương 16 - 30 Triệu

● Tham gia vào việc test các dự án trong ngành ngân hàng.
● Thực hiện kiểm thử theo tính năng, hiệu năng của sản phẩm.
● Tái tạo lỗi, kiểm soát lỗi, theo dõi kết quả kiểm thử để đảm bảo chất lượng của dự án.
● Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.
● Phối hợp với các thành viên trong nhóm và các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi bàn giao cho khách hàng.

Với Mức Lương 16 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có kinh nghiệm >2 năm về lĩnh vực kiểm thử phần mềm vị trí Automation Tester
● Có kinh nghiệm về truy vấn cơ sở dữ liệu SQL hoặc API
● Có kinh nghiệm về kiểm thử tự động Mobile App/ web / API / SQL, Jmeter, Postman, Jenkins, Git tool, Maven hoặc trong các hệ thống ở trong các tổ chức lớn.
● Ngôn ngữ: Java
● Có kinh nghiệm lập test plan, test case, tạo data test và hiểu về cơ sở dữ liệu.
● Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý lỗi: Redmine, Jira, Xray....
● Có hiểu biết và nắm được quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử, các kỹ thuật, công cụ test.
● Ưu tiên:
o UV làm với Serenity, Karate framework và có nghiệp vụ ngân hàng.
o UV có chứng chỉ ISTQB
o UV có kinh nghiệm làm ETL, phân tích xử lý dữ liệu
o UVcó hiểu biết về các công cụ kiểm thử tự động/ kiểm thử hiệu năng

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương khởi điểm từ 16M - 30M
● Làm việc từ thứ 2 đến thứ sáng thứ 7
● Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ, thưởng Tết, lương tháng 13
● Tổ chức sinh nhật cho nhân viên
● Tổ chức teambuilding, du lịch hàng năm
● Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm
● Review lương hàng năm
● Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
● Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới
● Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

