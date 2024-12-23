Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Roman Plaza, P. Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Trở thành đại diện thương hiệu uy tín, gắn bó với các sản phẩm cao cấp của hãng.
Nắm vững kiến thức về skincare và các loại da, để tư vấn chính xác và khoa học.
Tổ chức và hướng dẫn các khóa học trực tuyến về mỹ phẩm, thành phần, và cấu tạo sản phẩm.
Viết bài chuyên môn hấp dẫn, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng truyền thông.
Tham gia làm diễn giả tại các sự kiện, hội thảo chuyên ngành da liễu.
Đảm nhiệm vai trò trainer chuyên nghiệp, đào tạo đội ngũ và khách hàng của hãng.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ da liễu với nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng.
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mỹ phẩm.
Kỹ năng livestream và quay TikTok (sẽ được đào tạo thêm nếu cần).

Tại CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Lương cơ bản: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ
Phụ cấp, hoa hồng theo doanh số và thưởng hiệu quả công việc.
Chế độ phúc lợi:
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ sau khi kết thúc 2 tháng thử việc.
Các quyền lợi khác theo quy định pháp luật hiện hành.
Thời gian làm việc:
Từ 8h00 – 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7.
8h00 – 17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: BT 07 Roman Plaza , Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm , Hà Nội

