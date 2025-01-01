Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa Starcity, Số 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ phát triển và bảo trì các ứng dụng của công ty

Hỗ trợ thiết kế, phát triển và tối ưu hóa REST APIs

Làm việc với cơ sở dữ liệu, tối ưu hiệu suất database và xử lý câu query

Phối hợp với team Frontend để đảm bảo tích hợp API hiệu quả

Hỗ trợ thực hiện công việc Debug và fix bugs, tài liệu hóa code và APIs

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3-4 ngành CNTT, Khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành liên quan

Có kiến thức tốt về cơ sở dữ liệu Mysql , Postgree ....

Hiểu biết cơ bản một trong các ngôn ngữ lập trình: Java, Python Django, NodeJS...

Hiểu biết về các design patterns và coding principles (SOLID, DRY, KISS)

Ứng viên có tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu công nghệ mới, có kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về các kiến thức trong lĩnh vực IT

Được tiếp xúc và tham gia trực tiếp vào các dự án của những doanh nghiệp lớn

Được tham gia miễn phí các khóa học lập trình của công ty

Có chính sách hưởng hoa hồng khi hoàn thành tốt dự án

