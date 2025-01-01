Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, Tòa Starcity, Số 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ phát triển và bảo trì các ứng dụng của công ty
Hỗ trợ thiết kế, phát triển và tối ưu hóa REST APIs
Làm việc với cơ sở dữ liệu, tối ưu hiệu suất database và xử lý câu query
Phối hợp với team Frontend để đảm bảo tích hợp API hiệu quả
Hỗ trợ thực hiện công việc Debug và fix bugs, tài liệu hóa code và APIs
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3-4 ngành CNTT, Khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành liên quan
Có kiến thức tốt về cơ sở dữ liệu Mysql , Postgree ....
Hiểu biết cơ bản một trong các ngôn ngữ lập trình: Java, Python Django, NodeJS...
Hiểu biết về các design patterns và coding principles (SOLID, DRY, KISS)
Ứng viên có tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu công nghệ mới, có kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về các kiến thức trong lĩnh vực IT
Được tiếp xúc và tham gia trực tiếp vào các dự án của những doanh nghiệp lớn
Được tham gia miễn phí các khóa học lập trình của công ty
Có chính sách hưởng hoa hồng khi hoàn thành tốt dự án
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
