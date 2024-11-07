Tuyển Đầu bếp CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Tuyển Đầu bếp CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM

Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: vincom Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Chuẩn bị bắt đầu ca làm việc
Chế biến món ăn và phân công công việc khi tiếp nhận order của khách
Thực hiện tốt các công việc do Bếp trưởng,tổ trưởng phân công.
Thực hiện vệ sinh tốt công cụ dụng cụ chế biến , khu vực làm việc ,gia vị chế biến sắp xếp gọn gàng ngăn nắp theo quy định.
Kiểm tra các hệ thống gas,thiết bị điện .đèn điên ,tủ lạnh đảm bảo khi hết ca làm việc.
Đào tạo và chỉ bảo các nhân viên phụ bếp phát triển kỹ năng nghế.
Bàn giao và kiểm tra bàn giao các công việc trong khu vực bếp mình quản lý.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc
Chăm chỉ, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10- 11 triệu
Tuần nghỉ 1 ngày
Tháng có thêm 1 ngày phép năm
Thưởng doanh thu từ nhà hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 vincom Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

