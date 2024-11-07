Tuyển Đầu bếp CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: vincom Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Chuẩn bị bắt đầu ca làm việc

Chế biến món ăn và phân công công việc khi tiếp nhận order của khách

Thực hiện tốt các công việc do Bếp trưởng,tổ trưởng phân công.

Thực hiện vệ sinh tốt công cụ dụng cụ chế biến , khu vực làm việc ,gia vị chế biến sắp xếp gọn gàng ngăn nắp theo quy định.

Kiểm tra các hệ thống gas,thiết bị điện .đèn điên ,tủ lạnh đảm bảo khi hết ca làm việc.

Đào tạo và chỉ bảo các nhân viên phụ bếp phát triển kỹ năng nghế.

Bàn giao và kiểm tra bàn giao các công việc trong khu vực bếp mình quản lý.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

Chăm chỉ, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10- 11 triệu

Tuần nghỉ 1 ngày

Tháng có thêm 1 ngày phép năm

Thưởng doanh thu từ nhà hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM

