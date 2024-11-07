Tuyển Đầu bếp CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM
- Hà Nội: vincom Trần Duy Hưng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Chuẩn bị bắt đầu ca làm việc
Chế biến món ăn và phân công công việc khi tiếp nhận order của khách
Thực hiện tốt các công việc do Bếp trưởng,tổ trưởng phân công.
Thực hiện vệ sinh tốt công cụ dụng cụ chế biến , khu vực làm việc ,gia vị chế biến sắp xếp gọn gàng ngăn nắp theo quy định.
Kiểm tra các hệ thống gas,thiết bị điện .đèn điên ,tủ lạnh đảm bảo khi hết ca làm việc.
Đào tạo và chỉ bảo các nhân viên phụ bếp phát triển kỹ năng nghế.
Bàn giao và kiểm tra bàn giao các công việc trong khu vực bếp mình quản lý.
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc
Chăm chỉ, chịu khó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tuần nghỉ 1 ngày
Tháng có thêm 1 ngày phép năm
Thưởng doanh thu từ nhà hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM
