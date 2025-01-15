Tuyển Đầu bếp SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD. có trụ sở tại C-6, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, là công ty 100% vốn của Nhật Bản thành lập từ năm 2012, hiện thuộc tập đoàn Sumitomo Electric Industries, Ltd., chuyên sản xuất, kinh doanh và gia công Bảng vi mạch dẻo và các linh kiện điện tử khác có liên quan.

SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD

Với mục tiêu trở thành một công ty xuất sắc tuyệt vời (Glorious Excellent Company), chúng tôi đang mở rộng cánh cửa sự nghiệp chào đón các ứng viên tài năng cho vị trí Kỹ sư Nghiên cứu & Phát triển (R&D). Là một thành viên quan trọng của đội ngũ R&D tại SEI Việt Nam, bạn sẽ có cơ hội trực tiếp tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải tiến quy trình sản xuất Bảng vi mạch dẻo và các linh kiện điện tử. Công việc của bạn bao gồm:

• Nghiên cứu và phát triển các quy trình công nghệ mới nhằm tối ưu hóa sản xuất mạch vi dẻo và linh kiện điện tử.

• Phân tích và thử nghiệm các vật liệu, thiết bị và công nghệ mới để cải tiến chất lượng và hiệu suất sản phẩm.

• Đề xuất và triển khai các giải pháp cải tiến trong quá trình sản xuất nhằm giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả.

• Làm việc và báo cáo trực tiếp với khách hàng.