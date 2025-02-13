Tuyển Đầu bếp Terumo Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lot 44A – 44B – 44C, Quang Minh Industrial Zone, Chi Dong town, Me Linh district, Hanoi

Mô Tả Công Việc

- Chế tạo các thiết bị mới, nghiên cứu công nghệ mới để áp dụng vào sản xuất

- Lập báo cáo liên quan đến cài đặt, vận hành máy móc, thiết lập thông số vận hành

- Tuân thủ quy định của công ty, các quy định an toàn khi sử dụng thiết bị

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học (bắt buộc), chuyên ngành Điện (Kỹ thuật điện/ Tự động hóa/ Kỹ thuật cơ điện tử)

- Kinh nghiệm: từ 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tự động hóa

- Ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm sẽ có cơ hội phỏng vấn ở vị trí cao hơn (Senior Staff)

- Kiến thức chuyên môn: Có hiểu biết tốt về máy tự động, chương trình PCL/HMI, cảm biến, bộ điều khiển

- Ứng viên có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng giải quyết vấn đề; có tư duy sáng tạo; chi tiết, tỉ mỉ trong công việc

- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế là một lợi thế

Tại Terumo Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Terumo Vietnam Co., Ltd

