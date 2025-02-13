Tuyển Đầu bếp Terumo Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Terumo Vietnam Co., Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lot 44A – 44B – 44C, Quang Minh Industrial Zone, Chi Dong town, Me Linh district, Hanoi
Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chế tạo các thiết bị mới, nghiên cứu công nghệ mới để áp dụng vào sản xuất
- Lập báo cáo liên quan đến cài đặt, vận hành máy móc, thiết lập thông số vận hành
- Tuân thủ quy định của công ty, các quy định an toàn khi sử dụng thiết bị
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học (bắt buộc), chuyên ngành Điện (Kỹ thuật điện/ Tự động hóa/ Kỹ thuật cơ điện tử)
- Kinh nghiệm: từ 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tự động hóa
- Ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm sẽ có cơ hội phỏng vấn ở vị trí cao hơn (Senior Staff)
- Kiến thức chuyên môn: Có hiểu biết tốt về máy tự động, chương trình PCL/HMI, cảm biến, bộ điều khiển
- Ứng viên có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng giải quyết vấn đề; có tư duy sáng tạo; chi tiết, tỉ mỉ trong công việc
- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế là một lợi thế
Tại Terumo Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
