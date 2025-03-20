Tuyển Đầu bếp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Nghiên cứu, phân tích đánh giá và dự báo các yếu tổ ảnh hưởng tới hoạt động và

chiến lược của MSB

- Tìm hiểu và nghiên cứu thông tin kinh tế vĩ mô, thông tin thị trường, đối thủ từ các đơn vị nội bộ của MSB cũng như các nguồn thông tin bên ngoài theo yêu cầu được phân công

- Tìm hiểu và nghiên cứu các xu hướng phát triển ngành, các giải pháp ứng dụng (mô hình mới, giải pháp ứng dụng công nghệ mới ...), cũng như các cơ hội, xu hướng đầu tư và M&A tại Việt Nam và trên thế giới.

- Tổng hợp và báo cáo đánh giá thông tin liên quan đến hoạt động và chiến lược của toàn hàng và các đơn vị theo yêu cầu

2. Theo dõi, phân tích, đánh giá và dự báo kết quả hoạt động toàn hàng và các đơn vị để xác định hiện trạng, năng lực nội tại, các vấn đề cần giải quyết nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược

- Theo dõi, tổng hợp thông tin và phân tích đánh giá và dự báo kết quả hoạt động theo yêu cầu

- Thực hiện khảo sát hiệu quả/năng lực tổ chức; theo dõi, tổng hợp thông tin để xác định hiện trạng, năng lực nội tại và đưa ra giải pháp khắc phục các vấn đề cần giải quyết để đạt được mục tiêu chiến lược

3. Xây dựng, cập nhật và quản lý danh mục thông tin của Ngân hàng phục vụ việc cung cấp thông tin cho các nhà Đầu tư, Đối tác chiến lược và hỗ trợ Lãnh đạo tiếp xúc,làm việc với các nhà đầu tư, đối tác tiềm năng của Ngân hàng thuộc phạm vi mảng hoạt động phụ trách