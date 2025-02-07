Tuyển Đầu bếp Kirin CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Mô tả công việc

- Nghiên cứu xu hướng phát triển của các ngành cụ thể (ví dụ: tiêu dùng, tài chính, công nghệ, v.v.).

- Phân tích, định giá các công ty mục tiêu và đưa ra khuyến nghị đầu tư cụ thể.

- Cập nhật thường xuyên về các công ty mục tiêu và động thái trong ngành, cung cấp cơ sở dữ liệu cho quyết định đầu tư.

- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường toàn cầu và Việt Nam, bao gồm kinh tế vĩ mô, chính sách thay đổi và các xu hướng nóng trong ngành.

- Tham gia các cuộc họp đầu tư nội bộ, chia sẻ kết quả nghiên cứu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

B. Yêu cầu công việc

1. Nền tảng học vấn：

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Quản lý quỹ, chứng chỉ CFA,...

2. Kinh nghiệm：

Dưới 2 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu ngành hoặc phân tích liên quan; Am hiểu cách vận hành của thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

