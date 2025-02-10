Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Số 909 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Số 909 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Số 909
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Số 909

Đầu bếp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Số 909

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.), Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Làm các công việc về quản lý, duy tu bảo dưỡng ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM ĐOẠN THANH HÓA - DIỄN CHÂU.
- Lên kế hoạch cho công nhân thi công các công việc duy tu bảo dưỡng. Làm hồ sơ, báo cáo về công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ..
- Các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.
- Các công việc chưa rõ sẽ được hỗ trợ hướng dẫn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam.
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành xây dựng cầu đường, thủy lợi, công trình giao thông, hoặc các ngành liên quan cầu đường..
- Kinh nghiệm từ 1 năm
- Thành thạo excel, word, autocad...
- Nhanh nhẹn, chịu khó, siêng năng, có tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Số 909 Thì Được Hưởng Những Gì

. Chế độ phúc lợi.
- Chế độ đi du lịch, nghỉ dưỡng hằng năm,
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,....
- Lương tháng 13, thưởng hiệu quả năng suất công việc.
- Phụ cấp ăn trưa, có hỗ trợ chỗ ở cho người ở xa...
- Môi trường làm việc hòa đồng, văn minh, thân thiện, và cơ hội thăng tiến.
-Thời gian làm việc: giờ hành chính..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Số 909

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Số 909

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Số 909

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LK3C-18, Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dau-bep-thu-nhap-10-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job287906
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Đầu bếp LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 1 USD
LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 28/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu
HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Tuyển Đầu bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Đầu bếp Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 06/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Tuyển Đầu bếp Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Hạn nộp: 01/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Đầu bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOOD FOOD CO., LTD
Tuyển Đầu bếp GOOD FOOD CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GOOD FOOD CO., LTD
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Tuyển Đầu bếp Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Starbucks Vietnam
Tuyển Đầu bếp Starbucks Vietnam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Starbucks Vietnam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Đầu bếp LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 1 USD
LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 28/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu
HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Tuyển Đầu bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Đầu bếp Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 06/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Tuyển Đầu bếp Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Hạn nộp: 01/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Đầu bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOOD FOOD CO., LTD
Tuyển Đầu bếp GOOD FOOD CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GOOD FOOD CO., LTD
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Tuyển Đầu bếp Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Starbucks Vietnam
Tuyển Đầu bếp Starbucks Vietnam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Starbucks Vietnam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm