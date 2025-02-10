Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Số 909 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.), Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Làm các công việc về quản lý, duy tu bảo dưỡng ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM ĐOẠN THANH HÓA - DIỄN CHÂU.

- Lên kế hoạch cho công nhân thi công các công việc duy tu bảo dưỡng. Làm hồ sơ, báo cáo về công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ..

- Các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

- Các công việc chưa rõ sẽ được hỗ trợ hướng dẫn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam.

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành xây dựng cầu đường, thủy lợi, công trình giao thông, hoặc các ngành liên quan cầu đường..

- Kinh nghiệm từ 1 năm

- Thành thạo excel, word, autocad...

- Nhanh nhẹn, chịu khó, siêng năng, có tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Số 909 Thì Được Hưởng Những Gì

. Chế độ phúc lợi.

- Chế độ đi du lịch, nghỉ dưỡng hằng năm,

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,....

- Lương tháng 13, thưởng hiệu quả năng suất công việc.

- Phụ cấp ăn trưa, có hỗ trợ chỗ ở cho người ở xa...

- Môi trường làm việc hòa đồng, văn minh, thân thiện, và cơ hội thăng tiến.

-Thời gian làm việc: giờ hành chính..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Số 909

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.