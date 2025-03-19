Tuyển Bếp trưởng Heli Beer Garden làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Heli Beer Garden
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Heli Beer Garden

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Heli Beer Garden

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19

- 21 Tân Cảng, phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Điều hành và kiểm soát công việc trong bộ phận bếp
Lên thực đơn, đề ra quy cách chế biến và chất lượng món ăn
Quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu trong bếp
Quản lý nhân sự bộ phận bếp
Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm
Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản bộ phận bếp
Các công việc khác

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chuyên môn giỏi. Hiểu biết nhiều về món Việt - Á fusion
Có khả năng điều hành, giám sát và tổ chức công việc
Có tính sáng tạo và linh hoạt
Giao tiếp tốt, biết tiếng Anh là lợi thế
Kỹ năng vi tính văn phòng, excel tốt
Trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình, hòa đồng
Có sức khỏe tốt và chịu được áp lực công việc

Tại Heli Beer Garden Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp tiền ăn 730K/tháng
Hỗ trợ gửi xe
Off 1 ngày/tuần
Có 12 ngày phép năm
Thưởng sinh nhật
Thưởng doanh số
Thưởng Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Heli Beer Garden

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Heli Beer Garden

Heli Beer Garden

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19-21 Tân Cảng, Phường 25, Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

