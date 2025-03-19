Tuyển Bếp trưởng Heli Beer Garden làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 - 21 Tân Cảng, phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Điều hành và kiểm soát công việc trong bộ phận bếp

Lên thực đơn, đề ra quy cách chế biến và chất lượng món ăn

Quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu trong bếp

Quản lý nhân sự bộ phận bếp

Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm

Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản bộ phận bếp

Các công việc khác

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chuyên môn giỏi. Hiểu biết nhiều về món Việt - Á fusion

Có khả năng điều hành, giám sát và tổ chức công việc

Có tính sáng tạo và linh hoạt

Giao tiếp tốt, biết tiếng Anh là lợi thế

Kỹ năng vi tính văn phòng, excel tốt

Trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình, hòa đồng

Có sức khỏe tốt và chịu được áp lực công việc

Tại Heli Beer Garden Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp tiền ăn 730K/tháng

Hỗ trợ gửi xe

Off 1 ngày/tuần

Có 12 ngày phép năm

Thưởng sinh nhật

Thưởng doanh số

Thưởng Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Heli Beer Garden

