Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH Vietart Food & Beverage làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 25 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage
Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 268 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Vận hành bếp bánh nhà hàng bánh B&B bakery
Lên kế hoạch cho sản xuất và phát triển các món bánh theo mùa.
Sáng tạo các món bánh ngọt chất lượng cao với các công thức và trình bày tiêu chuẩn để duy trì tiêu chuẩn chất lượng và tính nhất quán của sản phẩm.
Sản xuất và duy trì lượng bánh và món tráng miệng tồn kho với vòng quay sản phẩm phù hợp và duy trì tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm bánh hoặc kinh nghiệm làm Bếp trưởng bếp bánh với khối lượng sản xuất lớn.
Bằng tốt nghiệp trung học hoặc 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực, thực phẩm và đồ uống, hoặc lĩnh vực chuyên môn liên quan hoặc bằng 2 năm từ một trường đại học được công nhận trong Ngành ẩm thực, Quản lý khách sạn và nhà hàng, hoặc chuyên ngành liên quan.
Kiến thức tốt về các loại bánh ngọt, món tráng miệng, trang trí bánh.
Sở hữu sự chuyên nghiệp với kỹ năng giao tiếp và xử lý quan hệ tốt.
Có khả năng làm việc dưới áp lực công việc cao.
Thái độ tích cực và kỹ năng xử lý vấn đề tốt.
Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm ca, chuyên cần, lương doanh thu hàng tháng.
Chế độ bảo hiểm, thưởng lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13…
Review lương hàng năm, ưu đãi dịch vụ chuỗi hệ thống cho nhân viên
Nghỉ hàng tuần 01 ngày, phép năm 12 ngày/năm, mỗi 5 năm thêm 01 ngày phép
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
