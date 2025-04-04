Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH Vietart Food & Beverage làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 268 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Bếp trưởng

Vận hành bếp bánh nhà hàng bánh B&B bakery

Lên kế hoạch cho sản xuất và phát triển các món bánh theo mùa.

Sáng tạo các món bánh ngọt chất lượng cao với các công thức và trình bày tiêu chuẩn để duy trì tiêu chuẩn chất lượng và tính nhất quán của sản phẩm.

Sản xuất và duy trì lượng bánh và món tráng miệng tồn kho với vòng quay sản phẩm phù hợp và duy trì tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm bánh hoặc kinh nghiệm làm Bếp trưởng bếp bánh với khối lượng sản xuất lớn.

Bằng tốt nghiệp trung học hoặc 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực, thực phẩm và đồ uống, hoặc lĩnh vực chuyên môn liên quan hoặc bằng 2 năm từ một trường đại học được công nhận trong Ngành ẩm thực, Quản lý khách sạn và nhà hàng, hoặc chuyên ngành liên quan.

Kiến thức tốt về các loại bánh ngọt, món tráng miệng, trang trí bánh.

Sở hữu sự chuyên nghiệp với kỹ năng giao tiếp và xử lý quan hệ tốt.

Có khả năng làm việc dưới áp lực công việc cao.

Thái độ tích cực và kỹ năng xử lý vấn đề tốt.

Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm ca, chuyên cần, lương doanh thu hàng tháng.

Chế độ bảo hiểm, thưởng lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13…

Review lương hàng năm, ưu đãi dịch vụ chuỗi hệ thống cho nhân viên

Nghỉ hàng tuần 01 ngày, phép năm 12 ngày/năm, mỗi 5 năm thêm 01 ngày phép

Cách Thức Ứng Tuyển

