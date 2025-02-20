Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH GT FOOD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 230 - 232 Đường 2/9, Hải Châu, Quận Hải Châu

Kiểm soát quy trình làm việc của nhân viên, đảm bảo thực hiện đúng quy trình tiêu chuẩn của nhà hàng

Sắp xếp lịch làm việc hợp lý cho nhân viên, phân công công việc cho nhân viên trong bộ phận bếp.

Đề ra quy cách chế biến, hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân viên bếp về quá trình chế biến món ăn đạt chuẩn phục vụ khách

Đảm bảo chất lượng món ăn sau chế biến; trực tiếp kiểm tra chất lượng món ăn trước khi chuyển cho bộ phận phục vụ.

Kiểm kê số lượng và chất lượng hàng hóa nhập vào.

Kiểm tra chất lượng các loại thực phẩm, nguyên vật liệu có tại gian bếp.

Kiểm tra chất lượng các loại thực phẩm tồn, các loại gia vị vào cuối ca làm việc để có hướng bảo quản, chế biến và xử lý phù hợp.

Định kỳ hàng tháng phối hợp với bộ phận kế toán kiểm kê các loại tài sản, máy móc, công cụ dụng cụ trong bếp

Phối hợp với bộ phận Nhân sự lên kế hoạch và trực tiếp tuyển dụng nhân sự thuộc bộ phận bếp.

Trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân viên trong bếp, đào tạo nhân viên bếp mới

Đảm bảo món ăn đạt tiêu chuẩn 100% theo quy định, đảm bảo món ăn được sơ chế, chế biến, bảo quản và phục vụ theo tiêu chuẩn về ATVSTP;

Phối hợp với các bộ phận liên quan tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc, phàn nàn, khiếu nại của khách hàng về chất lượng món ăn.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Độ tuổi từ 22 – 35,

Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các chuyên ngành về đầu bếp.

Có khả năng điều hành, giám sát và tổ chức công việc - có tính sáng tạo và linh hoạt - giao tiếp tốt.

Vi tính văn phòng cơ bản (Word, Excel)

Từ 1 năm kinh nghiệm Quản lý tại các chuỗi nhà hàng, khách sạn hoặc ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống.

Tháng off 2 ngày.

Tại CÔNG TY TNHH GT FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương Tháng 13, Lương Tháng 14.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định Nhà nước

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.

Các chế độ khác theo quy định công ty.

