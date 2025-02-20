Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH GT FOOD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY TNHH GT FOOD
- Đà Nẵng: 230
- 232 Đường 2/9, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Kiểm soát quy trình làm việc của nhân viên, đảm bảo thực hiện đúng quy trình tiêu chuẩn của nhà hàng
Sắp xếp lịch làm việc hợp lý cho nhân viên, phân công công việc cho nhân viên trong bộ phận bếp.
Đề ra quy cách chế biến, hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân viên bếp về quá trình chế biến món ăn đạt chuẩn phục vụ khách
Đảm bảo chất lượng món ăn sau chế biến; trực tiếp kiểm tra chất lượng món ăn trước khi chuyển cho bộ phận phục vụ.
Kiểm kê số lượng và chất lượng hàng hóa nhập vào.
Kiểm tra chất lượng các loại thực phẩm, nguyên vật liệu có tại gian bếp.
Kiểm tra chất lượng các loại thực phẩm tồn, các loại gia vị vào cuối ca làm việc để có hướng bảo quản, chế biến và xử lý phù hợp.
Định kỳ hàng tháng phối hợp với bộ phận kế toán kiểm kê các loại tài sản, máy móc, công cụ dụng cụ trong bếp
Phối hợp với bộ phận Nhân sự lên kế hoạch và trực tiếp tuyển dụng nhân sự thuộc bộ phận bếp.
Trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân viên trong bếp, đào tạo nhân viên bếp mới
Đảm bảo món ăn đạt tiêu chuẩn 100% theo quy định, đảm bảo món ăn được sơ chế, chế biến, bảo quản và phục vụ theo tiêu chuẩn về ATVSTP;
Phối hợp với các bộ phận liên quan tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc, phàn nàn, khiếu nại của khách hàng về chất lượng món ăn.
Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các chuyên ngành về đầu bếp.
Có khả năng điều hành, giám sát và tổ chức công việc - có tính sáng tạo và linh hoạt - giao tiếp tốt.
Vi tính văn phòng cơ bản (Word, Excel)
Từ 1 năm kinh nghiệm Quản lý tại các chuỗi nhà hàng, khách sạn hoặc ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống.
Tháng off 2 ngày.
Tại CÔNG TY TNHH GT FOOD Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định Nhà nước
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.
Các chế độ khác theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GT FOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
