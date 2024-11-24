Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 232, 234 Lê Hồng Phong, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Quận 5

- Miền Nam, Quận 5

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

– Nhận yêu cầu và lên ý tưởng triển khai kịch bản
– Biên tập kịch bản quảng cáo cho Facebook Ads,Tik Tok,...
– Phối hợp với Media hoàn thành sản phẩm
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có kinh nghiệm 1 năm tại vị trí Biên Kịch, Biên tập. Ưu tiên lĩnh vực thương hiệu, mỹ phẩm, thẩm mỹ viện.
– Có khả năng viết, diễn đạt tốt
– Có kinh nghiệm booking

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000- 15.000.000 ( LC + Phụ cấp + kpis + thưởng)
– Lương cứng thỏa thuận theo năng lực
– Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.
– Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.
– Lộ trình đào tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 29 ngõ 151b Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

