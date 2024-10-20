Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH STK làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH STK làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH STK
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH STK

Biên phiên dịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH STK

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô C, đường số 2 KCN Đồng An, Thuận An, Thuận An

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Phiên dịch các tài liệu, hợp đồng, hồ sơ 2 chiều: Việt sang Nhật, Nhật sang Việt. Phiên dịch trong các cuộc họp, làm báo cáo, dịch tài liệu, email. Phiên dịch cho các chuyên gia người Nhật và người Việt. Các yêu cầu khác theo chỉ thị của cấp trên.
Phiên dịch các tài liệu, hợp đồng, hồ sơ 2 chiều: Việt sang Nhật, Nhật sang Việt.
Phiên dịch trong các cuộc họp, làm báo cáo, dịch tài liệu, email.
Phiên dịch cho các chuyên gia người Nhật và người Việt.
Các yêu cầu khác theo chỉ thị của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng lực tiếng Nhật có chứng chỉ JLPT N2 trở lên. (Nếu mới đạt trình độ tiếng Nhật N3 thì phải có kỹ năng giao tiếp tốt). Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình,có kỹ năng quản lý và giải quyết vấn... Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Năng lực tiếng Nhật có chứng chỉ JLPT N2 trở lên. (Nếu mới đạt trình độ tiếng Nhật N3 thì phải có kỹ năng giao tiếp tốt).
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình,có kỹ năng quản lý và giải quyết vấn...
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH STK Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ, BHTN 24h Được nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật lao động Được thưởng, tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc Du lịch, Hiếu, Hỷ, sinh nhật...
Tham gia BHXH đầy đủ, BHTN 24h
Được nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật lao động
Được thưởng, tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc
Du lịch, Hiếu, Hỷ, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH STK

CÔNG TY TNHH STK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô C, đường Số 2, Kcn đồng An, P. Bình Hòa, Tx. Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-phien-dich-thu-nhap-13-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job213533
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Biên phiên dịch Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Biên phiên dịch Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Specific Gravity
Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Specific Gravity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Specific Gravity
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
Hạn nộp: 06/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,800 - 2,500 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Đã hết hạn 1,800 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu
Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thlone JSC
Tuyển Biên phiên dịch Thlone JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD
Thlone JSC
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 22 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Biên phiên dịch Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Biên phiên dịch Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Specific Gravity
Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Specific Gravity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Specific Gravity
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
Hạn nộp: 06/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,800 - 2,500 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Đã hết hạn 1,800 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu
Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thlone JSC
Tuyển Biên phiên dịch Thlone JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD
Thlone JSC
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH STK làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH STK
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH JUWON VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH JUWON VIỆT NAM
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH CASTEC VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CASTEC VINA
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH LUCKY VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LUCKY VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH LIXIN VENEER VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LIXIN VENEER VIỆT NAM
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH STK làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH STK
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KA TA
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch Innovature làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Innovature
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH LIXIN VENEER VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LIXIN VENEER VIỆT NAM
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Specific Gravity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Specific Gravity
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm