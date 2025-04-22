Tuyển Biên phiên dịch Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd

Biên phiên dịch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô D

- 3

- CN KCN Mỹ Phước 3, TP Bến Cát, T. Bình Dương

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thông dịch cuộc họp giữa sếp và nhân viên, dịch và truyền đạt chỉ thị của sếp đến nhân viên của bộ phận.
- Dịch tài liệu, báo cáo...
- Tổng hợp, dịch các báo cáo, ngày , tháng, quí, năm của bộ phận
- Quản lý tài liệu liên quan đến bộ phận
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 22 tuổi trở lên tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học, có chứng chỉ Topik cấp 4 trở lên
- Có khả năng giao tiếp Tiếng Hàn tốt
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và chịu được áp lực công việc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thông dịch tại các công ty sản xuất
*Chế độ:
- Lương tháng 13

Tại Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd

Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: D-3-CN, My Phuoc 3 Industrial Park, Ben Cat, Binh Duong Province, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

