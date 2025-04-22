Tuyển Biên phiên dịch Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô D - 3 - CN KCN Mỹ Phước 3, TP Bến Cát, T. Bình Dương

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thông dịch cuộc họp giữa sếp và nhân viên, dịch và truyền đạt chỉ thị của sếp đến nhân viên của bộ phận.

- Dịch tài liệu, báo cáo...

- Tổng hợp, dịch các báo cáo, ngày , tháng, quí, năm của bộ phận

- Quản lý tài liệu liên quan đến bộ phận

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 22 tuổi trở lên tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học, có chứng chỉ Topik cấp 4 trở lên

- Có khả năng giao tiếp Tiếng Hàn tốt

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và chịu được áp lực công việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thông dịch tại các công ty sản xuất

*Chế độ:

- Lương tháng 13

Tại Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd

