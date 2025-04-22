Tuyển Biên phiên dịch Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô D
- 3
- CN KCN Mỹ Phước 3, TP Bến Cát, T. Bình Dương
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thông dịch cuộc họp giữa sếp và nhân viên, dịch và truyền đạt chỉ thị của sếp đến nhân viên của bộ phận.
- Dịch tài liệu, báo cáo...
- Tổng hợp, dịch các báo cáo, ngày , tháng, quí, năm của bộ phận
- Quản lý tài liệu liên quan đến bộ phận
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ từ 22 tuổi trở lên tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học, có chứng chỉ Topik cấp 4 trở lên
- Có khả năng giao tiếp Tiếng Hàn tốt
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và chịu được áp lực công việc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thông dịch tại các công ty sản xuất
*Chế độ:
- Lương tháng 13
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
