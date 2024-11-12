Tuyển Biên phiên dịch Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Thực hiện công việc Trợ lý cho Bác sỹ. Truyền tải tư vấn của Bác sỹ qua ngôn ngữ (tiếng Anh) đến Khách hàng và các cộng sự một cách hiệu quả, góp phần thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Là đầu mối phối hợp với các bộ phận cá nhân liên quan tổ chức công việc phục vụ bác sỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Bác sỹ tác nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm phiên dịch từ 2 - 3 năm

Ưu tiên có Kinh nghiệm làm việc với bác sĩ Hàn Quốc, hiểu văn hóa Hàn Quốc

Kinh nghiệm làm việc trong ngành Dịch vụ, chăm sóc khách hàng

Ưu tiên Ứng viên đã phiên dịch trong ngành thẩm mỹ, mỹ phẩm

Kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng Anh thành thạo

Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng, chăm sóc Khách hàng

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Tư duy logic, tổng hợp

Thông minh, nhạy bén, sáng tạo

Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 14 - 17 triệu (tùy vào kinh nghiệm thực tế và đánh giá của bộ phận chuyên môn)

Lương: 14 - 17 triệu (

(

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT,BHTN,...) và các chế độ khác theo đúng quy định của Nhà Nước

Các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty: Du lịch trong & ngoài nước, tham gia hoạt động teambuilding, dã ngoại, CLB bóng đá,... và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin