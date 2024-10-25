Tuyển Biên phiên dịch Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên phiên dịch Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 ngõ 228 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý, in ấn hồ sơ Biên dịch các tài liệu từ tiếng Việt - Anh hoặc Anh - Việt Biên dịch các tài liệu theo ngôn ngữ được yêu cầu Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn của trưởng Bộ phận
Xử lý, in ấn hồ sơ
Biên dịch các tài liệu từ tiếng Việt - Anh hoặc Anh - Việt
Biên dịch các tài liệu theo ngôn ngữ được yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn của trưởng Bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành dịch thuật tiếng Anh Có khả năng tìm kiếm và xử lý thông tin, tư duy logic tốt Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Thành thạo ngôn ngữ thứ 3 ngoài tiếng Anh là một lợi thế Có trách nhiệm với công việc Sẵn sàng học hỏi và cải thiện kỹ năng của mình trong ngành dịch thuật Tự chủ về phương tiện đi lại
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành dịch thuật tiếng Anh
Có khả năng tìm kiếm và xử lý thông tin, tư duy logic tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Thành thạo ngôn ngữ thứ 3 ngoài tiếng Anh là một lợi thế
Có trách nhiệm với công việc
Sẵn sàng học hỏi và cải thiện kỹ năng của mình trong ngành dịch thuật
Tự chủ về phương tiện đi lại

Tại Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động Hỗ trợ và đào tạo từ các chuyên gia trong ngành dịch thuật Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành khóa thực tập Phát triển các kỹ năng mềm cần thiết về giao tiếp, quản lý đội nhóm, quản lý thời gian...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động
Hỗ trợ và đào tạo từ các chuyên gia trong ngành dịch thuật
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành khóa thực tập
Phát triển các kỹ năng mềm cần thiết về giao tiếp, quản lý đội nhóm, quản lý thời gian...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN

Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 ngõ 228 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

