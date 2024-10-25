Tuyển Biên phiên dịch Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 ngõ 228 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý, in ấn hồ sơ Biên dịch các tài liệu từ tiếng Việt - Anh hoặc Anh - Việt Biên dịch các tài liệu theo ngôn ngữ được yêu cầu Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn của trưởng Bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành dịch thuật tiếng Anh Có khả năng tìm kiếm và xử lý thông tin, tư duy logic tốt Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Thành thạo ngôn ngữ thứ 3 ngoài tiếng Anh là một lợi thế Có trách nhiệm với công việc Sẵn sàng học hỏi và cải thiện kỹ năng của mình trong ngành dịch thuật Tự chủ về phương tiện đi lại

Tại Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động Hỗ trợ và đào tạo từ các chuyên gia trong ngành dịch thuật Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành khóa thực tập Phát triển các kỹ năng mềm cần thiết về giao tiếp, quản lý đội nhóm, quản lý thời gian...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN

