Tuyển Biên phiên dịch Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN
- Hà Nội: Số 6 ngõ 228 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Xử lý, in ấn hồ sơ
Biên dịch các tài liệu từ tiếng Việt - Anh hoặc Anh - Việt
Biên dịch các tài liệu theo ngôn ngữ được yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn của trưởng Bộ phận
Xử lý, in ấn hồ sơ
Biên dịch các tài liệu từ tiếng Việt - Anh hoặc Anh - Việt
Biên dịch các tài liệu theo ngôn ngữ được yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn của trưởng Bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành dịch thuật tiếng Anh
Có khả năng tìm kiếm và xử lý thông tin, tư duy logic tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Thành thạo ngôn ngữ thứ 3 ngoài tiếng Anh là một lợi thế
Có trách nhiệm với công việc
Sẵn sàng học hỏi và cải thiện kỹ năng của mình trong ngành dịch thuật
Tự chủ về phương tiện đi lại
Tại Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động
Hỗ trợ và đào tạo từ các chuyên gia trong ngành dịch thuật
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành khóa thực tập
Phát triển các kỹ năng mềm cần thiết về giao tiếp, quản lý đội nhóm, quản lý thời gian...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Du Lịch và Dịch Thuật CVN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI