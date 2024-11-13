Tuyển Biên phiên dịch Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Sài Gòn - Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Các công tác trợ lý, thư ký cho HĐQT (sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, chuẩn bị tài liệu họp, kiểm tra thông tin, văn bản trình ký HĐQT, chủ tịch HĐQT).

Phiên dịch các cuộc họp nội bộ, với đối tác, khách hàng, cơ quan ban ngành theo yêu cầu

Biên dịch, soạn thảo, xử lý các văn bản, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu.

Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện các công việc hành chính theo yêu cầu của chủ tịch HĐQT (các thủ tục hành chính đi công tác, làm giấy phép lao động, thẻ cư trú, quản lý các chi phí, giấy tờ thanh toán, v.v).

Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công.

Ứng viên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tiếng Hàn/ Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng v.v.

Thành thạo tiếng Hàn 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết (biên/phiên dịch tốt),

ưu tiên ứng viên khá Tiếng Anh;

Kỹ năng sử dụng phần mềm tin học (word, excel, powerpoint...)

Nhiệt tình, chăm chỉ, trách nhiệm, năng động, ham học hỏi, trung thực

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có thể đi công tác theo yêu cầu (yêu cầu bắt buộc);

Thời gian làm việc : Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ 8h – 17h (nghỉ thứ 7, CN)

Địa điểm làm việc: Tầng 24, Tòa Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chế độ phúc lợi: thưởng định kỳ các ngày lễ Tết, thưởng cuối năm, các khoản phụ cấp khác (nghỉ mát, điện thoại, ăn trưa...), gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe riêng theo quy định của công ty.

Cơ hội học hỏi, làm việc với các chuyên gia trong và ngoài nước.

Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến.

