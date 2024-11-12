Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MITAC (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MITAC (VIỆT NAM)
- Hà Nội: Một lần lô đất CN02,KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I,Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên,TP Hà Nội, Phú Xuyên
- Hà Nam
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Phiên dịch tài liệu văn phòng
Phiên dịch cho các chuyến đi công tác
Phiên dịch cho sếp khi giao tiếp với các cơ quan nhà nước
Dịch SOP
Dịch văn bản hoặc dịch khẩu ngữ
Truyền đạt được nội dung của sếp đến nhân viên hoặc ngược lại
Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng trung trình độ HSK6 hoặc chuyên ngành tiếng trung
HSK6
chuyên ngành tiếng trung
Chịu khó, chăm chỉ, thật thà
Có khẳ năng chịu được áp lực trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MITAC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến
Thưởng lương tháng 13
Đóng bảo hiểm và các chế độ theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MITAC (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
