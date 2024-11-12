Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MITAC (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MITAC (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MITAC (VIỆT NAM)

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Một lần lô đất CN02,KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I,Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên,TP Hà Nội, Phú Xuyên

- Hà Nam

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phiên dịch tài liệu văn phòng
Phiên dịch cho các chuyến đi công tác
Phiên dịch cho sếp khi giao tiếp với các cơ quan nhà nước
Dịch SOP
Dịch văn bản hoặc dịch khẩu ngữ
Truyền đạt được nội dung của sếp đến nhân viên hoặc ngược lại
Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên
Tiếng trung trình độ HSK6 hoặc chuyên ngành tiếng trung
HSK6
chuyên ngành tiếng trung
Chịu khó, chăm chỉ, thật thà
Có khẳ năng chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MITAC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 - 25 triệu.
Cơ hội thăng tiến
Thưởng lương tháng 13
Đóng bảo hiểm và các chế độ theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MITAC (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MITAC (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MITAC (VIỆT NAM)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

