Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Lilama 10, 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
- Dịch bản vẽ, hồ sơ và các giấy tờ tiếng Trung liên quan của các phòng ban
- Phiên dịch, truyền đạt thông tin giữa khách hàng và nội bộ công ty trong các buổi họp, khi cần trao đổi thông tin. Bao gồm cả dịch nói trong cuộc họp, gọi điện cho khách hàng, dịch trên các nhóm làm việc.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Kiến thức.
- Giao tiếp thành thạo tiếng Trung ( tương đương HSK 5 trở lên)
- Ưu tiên ứng viên sử dụng được cả tiếng Anh trong công việc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Xây dựng hoặc học Xây dựng
2. Kỹ năng và phẩm chất
- Thành thạo 4 kỹ năng tiếng Trung: nghe – nói - đọc - viết
- Kỹ năng dịch hồ sơ, dịch nói thực tế
- Kỹ năng giao tiếp hoạt ngôn, hiệu quả Tiếng Trung và Tiếng Việt
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
- Có trách nhiệm với công việc, trung thực
Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
4. Phúc lợi:
5. Khác:
5. Khác:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
