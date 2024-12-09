Tuyển Biên phiên dịch ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Tuyển Biên phiên dịch ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

ONE-VALUE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
ONE-VALUE VIỆT NAM

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại ONE-VALUE VIỆT NAM

Mức lương
Đến 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 14, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, p. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Đến 1 USD

Tham gia vào các cuộc họp và cuộc trao đổi với khách hàng Nhật Bản để tiếp nhận thông tin về dự án và đề bài, đảm bảo hiểu rõ và đầy đủ về yêu cầu và mục tiêu của dự án.
Thực hiện hoạt động biên dịch tài liệu hoặc phiên dịch trong các cuộc họp liên quan đến dự án.
Truyền đạt thông tin và yêu cầu từ khách hàng cho các bộ phận triển khai dự án. Đảm bảo thông tin được chuyển đạt một cách chính xác và trong thời gian quy định.
Hỗ trợ xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án, bao gồm việc linh hoạt với sự điều chỉnh, thay đổi từ đề bài, nhu cầu của khách hàng, và xử lý các tình huống khẩn cấp
Tham gia vào việc lập kế hoạch, theo dõi tiến độ đảm bảo các mục tiêu dự án đạt được và báo cáo tiến độ dự án đến khách hàng và nội bộ công ty.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với đối tác và khách hàng Nhật Bản thông qua việc tương tác thường xuyên, trả lời thắc mắc, và đảm bảo họ cảm thấy được hỗ trợ và quan tâm.
Giải quyết các khiếu nại và sự cố của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
Tham gia vào việc phân tích dữ liệu và thông tin để đề xuất cải tiến trong quá trình triển khai dự án và tối ưu hóa hiệu suất.
Đảm bảo tuân thủ các quy tắc và quy trình công việc của công ty và đảm bảo rằng các giao tiếp và tài liệu liên quan đều được bảo mật và duyệt qua một cách chính xác.
Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại Học trở lên, các chuyên ngành Thành thạo tiếng Nhật (trình độ tương đương JLPT N2 trở lên, đặc biệt giao tiếp tốt. Khả năng viết tiếng Nhật business khá trở lên ); có tiếng Anh (trình độ giao tiếp) là 1 lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có tinh thần cầu tiến, muốn thử sức hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư/ Tư vấn. Sẵn sàng làm việc vì thành công của khách hàng.
Ứng viên có chuyên môn về business, kinh doanh, MBA, tài chính là lợi thế.
Có thể đi công tác ngắn hạn: dẫn khách đi khảo sát thị trường trong quá trình công tác tại VN
Tự tin giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt
Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình trong công việc
Nhanh nhẹn, năng động, trung thực
Có thể làm multitask, biết quản lý quỹ thời gian
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động báo cáo
Chịu được áp lực cao trong công việc
Có kỹ năng đàm phán, thương lượng với khách hàng
Sử dụng thành thạo MS Office

Tại ONE-VALUE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương + thưởng KPI + thưởng doanh số
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có sự thăng tiến, đánh giá thưởng 2 lần/năm và xét tăng lương hàng năm
Được làm việc cùng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, năng động
Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực và kĩ năng chuyên môn
Có cơ hội thể hiện bản thân và trở thành lực lượng nòng cốt trong tổ chức đang phát triển mạnh mẽ
Thu nhập cạnh tranh và được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định
Phúc lợi: Ốm đau, kết hôn, hiếu hỉ, ngày lễ, ngày sinh nhật, vv theo quy định của Công ty
Chế độ khám sức khỏe và du lịch thường niên theo quy định của Công ty
Chế độ nghỉ phép theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ONE-VALUE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ONE-VALUE VIỆT NAM

ONE-VALUE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Viet A Tower - no. 9 Duy Tan, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

