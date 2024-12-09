Tuyển Biên phiên dịch ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Mức lương Đến 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, p. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Tham gia vào các cuộc họp và cuộc trao đổi với khách hàng Nhật Bản để tiếp nhận thông tin về dự án và đề bài, đảm bảo hiểu rõ và đầy đủ về yêu cầu và mục tiêu của dự án.

Thực hiện hoạt động biên dịch tài liệu hoặc phiên dịch trong các cuộc họp liên quan đến dự án.

Truyền đạt thông tin và yêu cầu từ khách hàng cho các bộ phận triển khai dự án. Đảm bảo thông tin được chuyển đạt một cách chính xác và trong thời gian quy định.

Hỗ trợ xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án, bao gồm việc linh hoạt với sự điều chỉnh, thay đổi từ đề bài, nhu cầu của khách hàng, và xử lý các tình huống khẩn cấp

Tham gia vào việc lập kế hoạch, theo dõi tiến độ đảm bảo các mục tiêu dự án đạt được và báo cáo tiến độ dự án đến khách hàng và nội bộ công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với đối tác và khách hàng Nhật Bản thông qua việc tương tác thường xuyên, trả lời thắc mắc, và đảm bảo họ cảm thấy được hỗ trợ và quan tâm.

Giải quyết các khiếu nại và sự cố của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tham gia vào việc phân tích dữ liệu và thông tin để đề xuất cải tiến trong quá trình triển khai dự án và tối ưu hóa hiệu suất.

Đảm bảo tuân thủ các quy tắc và quy trình công việc của công ty và đảm bảo rằng các giao tiếp và tài liệu liên quan đều được bảo mật và duyệt qua một cách chính xác.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên tốt nghiệp Đại Học trở lên, các chuyên ngành Thành thạo tiếng Nhật (trình độ tương đương JLPT N2 trở lên, đặc biệt giao tiếp tốt. Khả năng viết tiếng Nhật business khá trở lên ); có tiếng Anh (trình độ giao tiếp) là 1 lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có tinh thần cầu tiến, muốn thử sức hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư/ Tư vấn. Sẵn sàng làm việc vì thành công của khách hàng.

Ứng viên có chuyên môn về business, kinh doanh, MBA, tài chính là lợi thế.

Có thể đi công tác ngắn hạn: dẫn khách đi khảo sát thị trường trong quá trình công tác tại VN

Tự tin giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình trong công việc

Nhanh nhẹn, năng động, trung thực

Có thể làm multitask, biết quản lý quỹ thời gian

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động báo cáo

Chịu được áp lực cao trong công việc

Có kỹ năng đàm phán, thương lượng với khách hàng

Sử dụng thành thạo MS Office

Chế độ lương + thưởng

Chế độ lương + thưởng KPI + thưởng doanh số

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có sự thăng tiến, đánh giá thưởng 2 lần/năm và xét tăng lương hàng năm

Được làm việc cùng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, năng động

Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực và kĩ năng chuyên môn

Có cơ hội thể hiện bản thân và trở thành lực lượng nòng cốt trong tổ chức đang phát triển mạnh mẽ

Thu nhập cạnh tranh và được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định

Phúc lợi: Ốm đau, kết hôn, hiếu hỉ, ngày lễ, ngày sinh nhật, vv theo quy định của Công ty

Chế độ khám sức khỏe và du lịch thường niên theo quy định của Công ty

Chế độ nghỉ phép theo quy định của nhà nước

