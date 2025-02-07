Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH MTV Semitec Electronics VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

I. Tóm tắt công việc: • Tiếp nhận & triển khai Khiếu nại khách hàng • Theo dõi và tổng hợp đánh giá kết quả sự thỏa mãn khách hàng • Đối ứng đánh giá khách hàng • Trao đổi thông tin chất lượng trong tập đoàn • Tổ chức đánh giá công đoạn sản phẩm 4M, sản phẩm mới • Quản lý mục tiêu Bộ phận • Báo cáo chi phí A P F Cost • Báo cáo tình hình hoạt động định kỳ II. Nhiệm vụ chủ yếu: • Theo dõi và tổng hợp đánh giá kết quả thỏa mãn khách hàng • Quản lý mục tiêu Bộ Phận

