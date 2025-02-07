Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH MTV Semitec Electronics VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công ty TNHH MTV Semitec Electronics VIỆT NAM
- Long An: C1, Đường 3, Khu xưởng Kizuna 2, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Tóm tắt công việc:
• Tiếp nhận & triển khai Khiếu nại khách hàng
• Theo dõi và tổng hợp đánh giá kết quả sự thỏa mãn khách hàng
• Đối ứng đánh giá khách hàng
• Trao đổi thông tin chất lượng trong tập đoàn
• Tổ chức đánh giá công đoạn sản phẩm 4M, sản phẩm mới
• Quản lý mục tiêu Bộ phận
• Báo cáo chi phí A P F Cost
• Báo cáo tình hình hoạt động định kỳ
II. Nhiệm vụ chủ yếu:
• Theo dõi và tổng hợp đánh giá kết quả thỏa mãn khách hàng
• Quản lý mục tiêu Bộ Phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH MTV Semitec Electronics VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Semitec Electronics VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
