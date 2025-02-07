Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH MTV Semitec Electronics VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MTV Semitec Electronics VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH MTV Semitec Electronics VIỆT NAM

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công ty TNHH MTV Semitec Electronics VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: C1, Đường 3, Khu xưởng Kizuna 2, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Tóm tắt công việc:
• Tiếp nhận & triển khai Khiếu nại khách hàng
• Theo dõi và tổng hợp đánh giá kết quả sự thỏa mãn khách hàng
• Đối ứng đánh giá khách hàng
• Trao đổi thông tin chất lượng trong tập đoàn
• Tổ chức đánh giá công đoạn sản phẩm 4M, sản phẩm mới
• Quản lý mục tiêu Bộ phận
• Báo cáo chi phí A P F Cost
• Báo cáo tình hình hoạt động định kỳ
II. Nhiệm vụ chủ yếu:
• Theo dõi và tổng hợp đánh giá kết quả thỏa mãn khách hàng
• Quản lý mục tiêu Bộ Phận

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Semitec Electronics VIỆT NAM

Công ty TNHH MTV Semitec Electronics VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: C1, Đường 3, Khu xưởng Kizuna 2, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

