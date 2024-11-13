Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Viết tin bài cho mục Cine của Kenh14

Tìm hiểu, quét tin, sản xuất các nội dung liên quan tới phim ảnh trong nước và quốc tế

Biên tập, sản xuất dịch các bài báo nước ngoài liên quan đến phim ảnh

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê, hiểu biết rõ về phim ảnh, thánh cày phim, càn quét từ VTV đến CGV, từ Netflix đến HBO Go,...

Thâu tóm trong lòng bàn tay ít nhất 1 mảng phim (Việt, Hàn, Trung, US UK)

Hiểu biết và nhạy bén với các chủ đề, hoạt động phim ảnh mà giới trẻ đang quan tâm

Có khả năng viết và dịch tốt (Tiếng Anh, hoặc Trung/Hàn)

Yêu thích các công việc có tính sáng tạo cao

Khả năng quét tin và biên tập tin nhanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực, trung bình từ 12-16tr

Rèn luyện tư duy và kỹ năng viết

Có cơ hội tiếp xúc với các sự kiện, nhân vật nổi tiếng trong ngành

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.

Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.

Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạ

Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng

Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết

Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care:

Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi như bảo hiểm, nghỉ mát, nghỉ phép, hiếu hỉ, sinh con,...

Trở thành thành viên của đại gia đình VCCorp – Công ty Truyền Thông có độ phủ network số 1 Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin