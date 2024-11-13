Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Viết tin bài cho mục Cine của Kenh14
Tìm hiểu, quét tin, sản xuất các nội dung liên quan tới phim ảnh trong nước và quốc tế
Biên tập, sản xuất dịch các bài báo nước ngoài liên quan đến phim ảnh
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê, hiểu biết rõ về phim ảnh, thánh cày phim, càn quét từ VTV đến CGV, từ Netflix đến HBO Go,...
Thâu tóm trong lòng bàn tay ít nhất 1 mảng phim (Việt, Hàn, Trung, US UK)
Hiểu biết và nhạy bén với các chủ đề, hoạt động phim ảnh mà giới trẻ đang quan tâm
Có khả năng viết và dịch tốt (Tiếng Anh, hoặc Trung/Hàn)
Yêu thích các công việc có tính sáng tạo cao
Khả năng quét tin và biên tập tin nhanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo năng lực, trung bình từ 12-16tr
Rèn luyện tư duy và kỹ năng viết
Có cơ hội tiếp xúc với các sự kiện, nhân vật nổi tiếng trong ngành
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạ
Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng
Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết
Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care:
Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi như bảo hiểm, nghỉ mát, nghỉ phép, hiếu hỉ, sinh con,...
Trở thành thành viên của đại gia đình VCCorp – Công ty Truyền Thông có độ phủ network số 1 Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
