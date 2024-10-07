Tuyển Brse thu nhập Tới 2,500 USD Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Brse thu nhập Tới 2,500 USD Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Yopaz
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty TNHH Yopaz

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Yopaz

Mức lương
Đến 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 2 USD

Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam
Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm... và truyền đạt cho đội dự án Việt Nam
Có thể tham gia vào công việc quản lý dự án và báo cáo dự án với khách hàng
Có ý thức trách nhiệm cao, có khả năng teamwork tốt.

Với Mức Lương Đến 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có nhiều năm làm BrSE/PM cho các dự án ở thị trường Nhật
Tiếng Nhật giao tiếp thành thạo
Có kĩ năng làm basic design, detail design
Nắm vững một trong các ngôn ngữ lập trình như: PHP, Java, Python, NodeJS
Có đam mê với lập trình, kiến thức chuyên sâu về kĩ thuật là lợi thế
Hình thức hợp tác có thể đàm phán: fulltime, remote fulltime, freelancer.

Tại Công ty TNHH Yopaz Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương 1-2 lần/năm nhằm đảm bảo sự nỗ lực của các bạn luôn là xứng đáng 13 tháng lương/năm, thưởng theo từng dự án, thưởng lễ tết để ghi nhận sự đóng góp của các bạn tại công ty Chế độ nghỉ ngơi đặc biệt cho chị em phụ nữ Chế độ ốm đau, hiếu hỉ, thai sản: Công ty luôn cố gắng quan tâm đến đời sống của các bạn thông qua các chế độ này
Review lương 1-2 lần/năm nhằm đảm bảo sự nỗ lực của các bạn luôn là xứng đáng
13 tháng lương/năm, thưởng theo từng dự án, thưởng lễ tết để ghi nhận sự đóng góp của các bạn tại công ty
Chế độ nghỉ ngơi đặc biệt cho chị em phụ nữ
Chế độ ốm đau, hiếu hỉ, thai sản: Công ty luôn cố gắng quan tâm đến đời sống của các bạn thông qua các chế độ này
2. Cơ hội phát triển
Với nhiều dự án lớn, đa dạng ngành nghề, sử dụng nhiều công nghệ. Đó là lợi thế và cũng là cơ hội để bạn học hỏi, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực IT Công ty tài trợ chi phí thi các chứng chỉ chuyên môn và có chính sách thưởng hấp dẫn khi đạt được các chứng chỉ chuyên môn Lấy việc đào tạo làm nòng cốt của sự phát triển, Yopaz có các chương trình đào tạo hàng tuần như: đào tạo tiếng Nhật, đào tạo chuyên môn...
Với nhiều dự án lớn, đa dạng ngành nghề, sử dụng nhiều công nghệ. Đó là lợi thế và cũng là cơ hội để bạn học hỏi, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực IT
Công ty tài trợ chi phí thi các chứng chỉ chuyên môn và có chính sách thưởng hấp dẫn khi đạt được các chứng chỉ chuyên môn
Lấy việc đào tạo làm nòng cốt của sự phát triển, Yopaz có các chương trình đào tạo hàng tuần như: đào tạo tiếng Nhật, đào tạo chuyên môn...
3. Môi trường làm việc
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (linh hoạt giờ check-in từ 8:00 - 9:00) Du lịch, teambuilding cố định 1-2 lần/năm Cung cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc (PC, Laptop, Mac mini, Macbook) Happy hour hàng tuần, nơi các Yopazer có thể thư giãn sau một tuần làm việc đầy mệt mỏi. Bạn có thể đắm chìm trong những gameshow kỳ thú, du dương theo các bản nhạc hay thả mình vào Yopaz radio nhẹ nhàng Yopaz - nơi ươm mầm tài năng trẻ với hàng loạt CLB: Âm nhạc, bóng đá, gaming... Ở Yopaz, bạn được thưởng thức trà, cafe, bánh kẹo miễn phí Hơn thế nữa, Công ty luôn nỗ lực để nâng cao chỉ số hạnh phúc của các Yopazer thông qua việc xây dựng văn hóa lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Yopaz hy vọng sẽ là người bạn đồng hành với mỗi cá nhân trên con đường tìm kiếm và theo đuổi sứ mệnh.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (linh hoạt giờ check-in từ 8:00 - 9:00)
Du lịch, teambuilding cố định 1-2 lần/năm
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc (PC, Laptop, Mac mini, Macbook)
Happy hour hàng tuần, nơi các Yopazer có thể thư giãn sau một tuần làm việc đầy mệt mỏi. Bạn có thể đắm chìm trong những gameshow kỳ thú, du dương theo các bản nhạc hay thả mình vào Yopaz radio nhẹ nhàng
Yopaz - nơi ươm mầm tài năng trẻ với hàng loạt CLB: Âm nhạc, bóng đá, gaming...
Ở Yopaz, bạn được thưởng thức trà, cafe, bánh kẹo miễn phí
Hơn thế nữa, Công ty luôn nỗ lực để nâng cao chỉ số hạnh phúc của các Yopazer thông qua việc xây dựng văn hóa lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Yopaz hy vọng sẽ là người bạn đồng hành với mỗi cá nhân trên con đường tìm kiếm và theo đuổi sứ mệnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yopaz

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Yopaz

Công ty TNHH Yopaz

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa A Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

