Tuyển Brse thu nhập Tới 2,500 USD Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 2 USD

Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm... và truyền đạt cho đội dự án Việt Nam Có thể tham gia vào công việc quản lý dự án và báo cáo dự án với khách hàng Có ý thức trách nhiệm cao, có khả năng teamwork tốt.

Với Mức Lương Đến 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có nhiều năm làm BrSE/PM cho các dự án ở thị trường Nhật Tiếng Nhật giao tiếp thành thạo Có kĩ năng làm basic design, detail design Nắm vững một trong các ngôn ngữ lập trình như: PHP, Java, Python, NodeJS Có đam mê với lập trình, kiến thức chuyên sâu về kĩ thuật là lợi thế Hình thức hợp tác có thể đàm phán: fulltime, remote fulltime, freelancer.

Tại Công ty TNHH Yopaz Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng và các phúc lợi khác

Review lương 1-2 lần/năm nhằm đảm bảo sự nỗ lực của các bạn luôn là xứng đáng 13 tháng lương/năm, thưởng theo từng dự án, thưởng lễ tết để ghi nhận sự đóng góp của các bạn tại công ty Chế độ nghỉ ngơi đặc biệt cho chị em phụ nữ Chế độ ốm đau, hiếu hỉ, thai sản: Công ty luôn cố gắng quan tâm đến đời sống của các bạn thông qua các chế độ này

2. Cơ hội phát triển

Với nhiều dự án lớn, đa dạng ngành nghề, sử dụng nhiều công nghệ. Đó là lợi thế và cũng là cơ hội để bạn học hỏi, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực IT Công ty tài trợ chi phí thi các chứng chỉ chuyên môn và có chính sách thưởng hấp dẫn khi đạt được các chứng chỉ chuyên môn Lấy việc đào tạo làm nòng cốt của sự phát triển, Yopaz có các chương trình đào tạo hàng tuần như: đào tạo tiếng Nhật, đào tạo chuyên môn...

3. Môi trường làm việc

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (linh hoạt giờ check-in từ 8:00 - 9:00) Du lịch, teambuilding cố định 1-2 lần/năm Cung cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc (PC, Laptop, Mac mini, Macbook) Happy hour hàng tuần, nơi các Yopazer có thể thư giãn sau một tuần làm việc đầy mệt mỏi. Bạn có thể đắm chìm trong những gameshow kỳ thú, du dương theo các bản nhạc hay thả mình vào Yopaz radio nhẹ nhàng Yopaz - nơi ươm mầm tài năng trẻ với hàng loạt CLB: Âm nhạc, bóng đá, gaming... Ở Yopaz, bạn được thưởng thức trà, cafe, bánh kẹo miễn phí Hơn thế nữa, Công ty luôn nỗ lực để nâng cao chỉ số hạnh phúc của các Yopazer thông qua việc xây dựng văn hóa lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Yopaz hy vọng sẽ là người bạn đồng hành với mỗi cá nhân trên con đường tìm kiếm và theo đuổi sứ mệnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yopaz

